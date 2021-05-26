Последние новости Новосибирска на 26 мая 2021 года: пострадавший на стройке рабочий впал в кому, завезли первую партию вакцины «КовиВака»

Женщине дали полтора года условно. Фото: Анна ПАШАГИНА/предоставлено Еленой Рожковой

Мы собрали последние новости Новосибирска на 26 мая 2021 года: все самое важное - в нашей подборке.

ОДИН ИХ ПОСТРАДАВШИХ РАБОЧИХ В КОМЕ

В Минздраве рассказали про состояние рабочих, находившихся в упавшей на стройке люльке. Самые тяжелые травмы получил 44-летний Роман Ж.: он впал в кому. У мужчины были раздроблены кости на ногах, сломана шея.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МНОГОДЕТНАЯ МАТЬ С ТОПОРОМ НАБРОСИЛАСЬ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО

Многодетная мать из села села Баратаевка Болотнинского района кинулась на полицейских с топором — и получила полтора года условно. Сибирячка защищала зятя, которого хотели посадить за очередную пьянку за рулем.Однако родной человек дал показания на суде против тещи.

СИБИРСКИЙ МАУГЛИ ПЕРЕБРАЛСЯ В МОСКВУ

Впервые «Комсомольская правда» написала про Оджана Наумкнина в 2013 году. С того времени прошло 8 лет. Парню сделали документы, он отучился на бармена и переехал в Москву.

— Я работаю барменом-официантом в одном маленьком ресторане в Москве, получаю примерно 60 — 70 тысяч рублей в месяц, у меня появилась замечательная девушка Валерия, с которой мы уже два года живем вместе. Можно сказать, что у меня все хорошо, — говорит парень.

В РЕГИОН ПРИВЕЗЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ ВАКЦИНЫ «КОВИВАКА»

В Новосибирскую область привезли 3900 комплектов вакцины «КовиВак», разработанной научным центром им. Михаила Чумакова. В ее создании использована классическая методика: препарат содержит полностью деактивированный вирус, а не его фрагменты, как в двух других.

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