В Новосибирске прошел федеральный просветительский марафон «Новое Знание»

Фото: Фотобанк Марафона Новое Знание.

Публичные лекции, дискуссии, интервью с известными учеными на самые актуальные темы: биохакинг и создание экосистем будущего, квантовый мир и мегасайенс, активное долголетие и борьба с новыми заболеваниями.

Мероприятия просветительского марафона Российского общества «Знание» прошли в восьми городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. За три дня трансляции марафона в интернете набрали более 40 миллионов просмотров. В ходе марафона 176 спикеров - выдающиеся ученые, государственные деятели, топ-менеджеры крупных компаний, знаменитые артисты и телеведущие, авторитетные эксперты в самых разных областях - получили из зала и онлайн более 21 000 вопросов. Более 300 вузов подключились к открытым урокам марафона, 20 000 подключений было совершено из школ. Видеозаписи увлекательных лекций, интервью, дискуссий и мастер-классов спикеров марафона будут опубликованы в открытом доступе на сайте и в социальных сетях Российского общества «Знание».

Среди выступающих были известные выдающиеся личности, в том числе: Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер, Михаил Ковальчук, Артем Оганов, Владимир Машков, Герман Греф, Николай Цискаридзе, Денис Мацуев, Тимур Бекмамбетов, Татьяна Черниговская, Андрей Себрант, Тигран Худавердян, Петр Толстой, Илья Варламов, Владимир Волошин, Андрей Кириленко и многие другие. С приветствием к участникам марафона «Новое Знание» обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В заключительный день марафона Новосибирск представил тему науки и технологий, раскрыть которую с самых разных сторон помогли гости: руководители и сотрудники научно-исследовательских институтов, молодые ученые, исследователи и основатели высокотехнологичных бизнесов.

Дискуссию о новом качестве жизни и активном долголетии провели директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Вадим Тарасов, ведущий научный сотрудник Новосибирского государственного аграрного университета Екатерина Гризанова и старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии Кирилл Антонец. Создатель «квантового блокчейна», научный сотрудник Российского квантового центра Алексей Федоров, рассказал о квантовом мире.

О том, какие этические проблемы, затрагивающие все общество, возникают в связи с развитием новых научных направлений, поговорили с доктором исторических наук, профессором Приволжского исследовательского медицинского университета Наталией Шок, заведующим кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Александром Вераксой, ректором Государственного академического университета гуманитарных наук Денисом Фоминым-Ниловым, директором Института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Российской академии наук Федором Войтоловским и старшим научным сотрудником Лаборатории когнитивных исследований и психогенетики ТГУ Дарьей Мацепуро.

Фото: Фотобанк Марафона Новое Знание.

Прорывы и вызовы «Большой науки» обсудили с вице-директором ОИЯИ Владимиром Кекелидзе, директором НИЦ «Курчатовский институт» Александром Благовым, и. о. руководителя комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ «Курчатовский институт» Никитой Марченковым, кандидатом физико-математических наук Корнелием Тодышевым, директором Института ядерной физики Сибирского отделения РАН Павлом Логачевым и другими спикерами. О роли вакцин в борьбе с новыми заболеваниями, борьбе с COVID-19 и биотехнологиях рассказали генеральный директор ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии (Вектор)» Ринат Максютов, директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Вадим Тарасов, создатель вакцины «Спутник V», заместитель директора по научной работе НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Денис Логунов и генеральный директор ФГБНУ ФНЦИРИП им. М. П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. В дискуссии о технологиях, позволяющих улучшить качество жизни и продлить ее, приняли участие доктор медицинских наук, доцент кафедры детских хирургических болезней СибГМУ Иван Кужеливский, доцент Томского университета систем управления и радиоэлектроники Денис Пахмурин, профессор Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов НИ ТПУ Евгения Шеремет.

«Наш регион был одной из центральных площадок просветительского марафона «Новое Знание». Главная тема этого дня - наука и инновации. Рассказать просто и доступно о самых интересных открытиях, достижениях наших ученых, о современных научных трендах и технологиях как можно большему количеству слушателей - важная цель марафона. И я думаю, что организаторам, спикерам удалось ее достичь. За первые дни марафона его онлайн-трансляции посмотрели уже более 12 миллионов человек самых разных возрастов: и молодежь, и люди старшего поколения. Особенно ценно, что участие в марафоне можно принять из любой точки нашей страны. С достижениями наших новосибирских ученых благодаря этому смогли познакомиться не только новосибирцы, но и жители других регионов России! Уверен, что в этом заключается главная ценность этого марафона и просветительская миссия общества „Знание“», - прокомментировал результаты марафона губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Спикеры марафона отметили высокий интерес зрителей к представленным темам.

«Я с удовольствием принял участие в марафоне и готов участвовать в подобных просветительских мероприятиях на постоянной основе. Потому что широкий доступ к качественным научным знаниям, знакомство с историями личного успеха выдающихся отечественных ученых, спортсменов, общественных деятелей дает молодым людям правильные ориентиры для развития, ну а их родителям - полезную и интересную информацию. Мы показали, что просвещение - это не обязательно скучно, а слово «лекция» не всегда означает нечто обязательное, но неинтересное. Для старта всероссийского просветительского движения на основе современной цифровой платформы это уже немало», - говорит Павел Логачев, доктор физико-математических наук, директор Института ядерной физики Сибирского отделения РАН, академик РАН.

Фото: Фотобанк Марафона Новое Знание.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль выразил надежду, что для каждого участника опыт этих трех насыщенных дней «перерастет в увлекательное путешествие в мир знаний длиною в жизнь». «Самые сложные темы, которые еще вчера казались далекими и невероятными: беспилотные технологии, освоение космоса, развитие искусственного интеллекта, атомная промышленность, - на марафоне были на расстоянии вытянутой руки, одного клика. Для нас очень важно, что участники могли в формате живого диалога задать свои вопросы обладателям этих уникальных знаний. Марафон стал для нас всех своеобразным трамплином для следующего шага - превратить общество «Знание» в современную экосистему для всех, кто стремится получать знания и готов ими делиться», - сказал Максим Древаль.