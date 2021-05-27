Natura Siberica и Organic Shop выпустили общую карту лояльности

Так выглядит новая единая карта сети магазинов Natura Siberica и Organic Shop. Фото: Предоставлено Natura Siberica

Покупать органическую косметику в сети магазинов Natura Siberica и Organic Shop стало еще удобнее. Все накопления поступают на единую карту, ведь программы лояльности теперь объединились.

Чтобы это событие стало еще заметнее и приятнее, внешнему виду карты уделили особое внимание. Для ее оформления пригласили современного художника Евгения Чеса (Ches) - www.instagram.com/ches_ches.

Вот что он рассказывает о своей работе над созданием нового образа единой карты:

- Моя новая работа для Organic Shop и Natura Siberica - это микс граффити, абстрактных элементов и, конечно, цветов и растений, с помощью которых я подчеркнул натуральность косметики, ее пользу и безопасность, - поделился Евгений Чес и отметил, что это не первый его опыт сотрудничества с Natura Siberica - он разрисовывал цех по производству экстрактов на органической ферме в Хакасии. - Я остался под большим впечатлением от той поездки! Своими глазами увидел неповторимую природу Сибири, ее богатство и все те уникальные растения, из которых производится органическая косметика. Моя работа по росписи стен цеха была в цветах бестселлера Oblepikha Siberica Professional, голубом и оранжевом. В новой картине я тоже использовал яркие оттенки, которые в последнее время часто встречаются в моем творчестве. Мне кажется, они очень подошли под эту задачу. Карты выходят весной, когда вся природа оживает и расцветает, и яркая палитра полностью отражает это настроение. Надеюсь, она порадует всех покупателей Natura Siberica и Organic Shop.

Чтобы получить новую карту, обращайтесь в любой из магазинов сети Natura Siberica или Organic Shop в Новосибирске и по всей России. Адреса магазинов можно посмотреть на официальном сайте www.organic-shops.ru в разделе «Магазины».