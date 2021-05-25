Региональная жизнь: в Новосибирске идет праймериз «Единой России»

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ближайшей осенью состоятся выборы в Госдуму. Партия «Единая Россия» уже сейчас проводит предварительное голосование, которое по-другому называют праймериз. На этом голосовании выбирают тех, кого считают достойным представлять интересы нашего региона в Госдуме, то есть кандидатов на этот пост.

О том, как проходят предварительные выборы, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель регионального исполнительного комитета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Юлия Швец.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ

Предварительное голосование началось 24 мая в полночь по московскому времени. Это голосование в Новосибирске проводится только в электронном формате, что очень удобно. Не нужно тратить свое время, чтобы добраться до участка. Любой желающий может легко и просто поддержать кандидатуру человека, который, по его мнению, достоин представлять интересы нашего региона, стать кандидатом в депутаты Госдумы.

Голосование проводится с 24 по 30 мая включительно. Оно проходит в электронном формате на сайте pg.er.ru. Выборщиками могут зарегистрироваться все желающие вплоть до 28 мая.

- Процесс регистрации несложный: нужно зайти на сайт предварительного голосования, нажать на кнопку «Хочу проголосовать» - и вас переведут на страничку, где нужно будет ввести номер телефона. Верификация проходит с помощью сервиса Госуслуги. У нас есть соглашение с Минцифры на федеральном уровне: при таком способе верификации система просто сверяет указанные человеком данные с информацией о нем на портале Госуслуги. Никуда больше информация из вашего личного кабинета на Госуслугах не попадает, так что утечки данных бояться не нужно. Система сохраняет тайну голосования, она закрытая, исключает возможность жульничества и подачи недостоверной информации, - рассказала Юлия Швец и поделилась последними новостями голосования: - Регистрация выборщиков началась 19 апреля и к настоящему времени по всей стране зарегистрировалось почти 6 миллионов избирателей. А по Новосибирской области эта цифра составила 100 тысяч. В Новосибирске в предварительном голосовании участвуют четыре одномандатных округа: 135, 136, 137, 138-й. Всего в качестве кандидатов зарегистрировались 118 человек, 55 из них - по одномандатным округам и 63 - по спискам. При этом отмечу, что 26 из них зарегистрированы и по спискам, и по одномандатным округам. В этом году большую активность в качестве кандидатов проявили руководители организаций, СМИ, культуры, есть люди с ограниченными возможностями, спортсмены, тренерский состав. Категории участников разнообразные, и половина из них не являются ни участниками партии, ни ее сторонниками. Каждый четвертый кандидат - представитель общественности, человек с активной гражданской позицией. Очень много кандидатов в возрасте до 35 лет. А самому молодому в этом году только исполнился 21 год. «Единая Россия» - единственная партия, которая проводит процедуру праймериз в открытом, демократичном формате.

Юлия Геннадьевна подчеркнула, что если в предварительном голосовании победит непартийный кандидат, то принуждать его вступать в ряды партии никто не будет. Вступление в партию приветствуется, но обязательным условием не является. Второй особенностью праймериз является возможность проголосовать не за одного, а сразу за нескольких кандидатов.

«ИЩЕМ САМЫХ НЕЗАШЛАКОВАННЫХ И АКТИВНЫХ»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников так прокомментировал ход предварительного голосования в регионе:

- Завершен этап регистрации кандидатов. Могу отметить, что конкуренция достаточно высокая: от 10 до 14 кандидатов на один округ. Самая высокая конкуренция на 137-м округе. Электронное голосование будет проходить с 24 по 30 мая. Пока все идет четко, гладко, без нарушений и замечаний. Оргкомитет по предварительному голосованию заседает регулярно, никаких жалоб и замечаний пока не поступало. Процедуры голосования абсолютно конкурентные, мы ожидаем высокий интерес как со стороны участников праймериз, так и со стороны выборщиков, которые будут принимать участие в голосовании. Пока все хорошо, - резюмировал губернатор.

Сенатор РФ от Новосибирской области Александр Карелин отметил, что предварительные выборы проходят по всей Российской Федерации очень активно:

- Мы наблюдаем высокий интерес как со стороны кандидатов, так и со стороны выборщиков. На данный момент количество зарегистрировавшихся выборщиков составляет около 4% от общего количества избирателей в Российской Федерации, это чуть больше 4 миллионов человек. 7 тысяч человек зарегистрировались на сайте предварительного голосования как соискатели на выборы от «Единой России». Треть из них - женщины, треть - молодежь. Очевидно, сработал призыв Владимира Владимировича Путина к добровольцам, потому что треть списка - это те, кто активно проявил себя во время борьбы с пандемией в волонтерских организациях.

Также Александр Карелин рассказал, что среди зарегистрированных кандидатов немало беспартийных:

- Действующих депутатов среди соискателей всего 4%, что составляет 228 человек. Членов партии - 52%, а 48% - это те, кто не связан с партией, не являлся ее сторонником, но с сегодняшнего дня готов связать свою репутацию на стадии предварительного голосования с «Единой Россией». Хочу отметить, что по Ростовской области подал документы на участие в праймериз экс-председатель совета министров ДНР Александр Бородай. Для нас очевидно, что люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячей точке противостояния с теми, кто посягал на целостность русского мира и объединяющую роль русского языка, должны идти вместе с нами. Мы хотели бы, чтобы они представляли «Единую Россию» перед избирателями.

Александр Карелин отметил и попытки сорвать предварительное голосование:

- Были попытки подрыва цифровой инфраструктуры голосования, но благодаря нашей службе безопасности все эти посягательства пресечены. Зафиксированы случаи попыток фейковых регистраций: люди пытались пройти регистрацию в качестве вымышленных, несуществующих персонажей. Но у нас все заявки проверяются очень тщательно. Мы ищем не просто кандидатов - мы ищем самых незашлакованных и активных. Хочу сказать, что каждого, кто зарегистрировался в электронной системе в качестве выборщика, я называю нашим экспертом. Мнение каждого из этих людей очень важно для нас.