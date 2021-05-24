«Меня до сих пор трясет, я стояла и плакала»: новосибирец, вылетевший из машины во время ДТП, умер на глазах очевидцев

Машина несколько раз перевернулась в воздухе и из нее вылетел водитель. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске произошла авария, которая потрясла жителей города. На улице Большевистской в Октябрьском районе Volkswagen Polo врезался в Toyota Venza. От внезапного удара Toyota подбросило в воздухе, она перевернулась несколько раз и приземлилась на асфальт. Видеорегистратор одной из машин, которая ехала сзади, записала, как во время кульбита «Тойоты» из нее вылетел 61-водитель. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск, какое-то время мужчина еще был жив. Он умер у них на глазах.

Иномарка поворачивала направо, а Тойота ехала в левом ряду. Фото: ГИБДД по Новосибирску

— Это ужас! Меня до сих пор трясет. Я еще долго не могла сесть за руль. Я парковалась около шашлычной. Слышу, грохот. Смотрю в боковое зеркало и вижу, как мужчина летит из машины, а сам автомобиль кувыркается в мою сторону. Я выбежала из автомобиля. Кругом пыль. К мужчине сразу подбежал парень. Водитель лежал на животе и его били конвульсии. Парень пощупал пульс. Мужчина еще был живой. Он попытался его перевернуть, а другие автомобилисты стали кричать, что этого делать нельзя, вдруг у него сломан позвоночник. Парень отошел, а минут через семь приехали врачи. Они констатировали смерть водителя, — рассказала КП-Новосибирск София.

Со слов очевидицы, парня, который находился за рулем Volkswagen Polo, поместили в автомобиль реанимации. Он не мог шевелиться, но был в сознании.

— Соболезную близким. Вот так из-за одной глупой ошибки жизнь угробил. Это печально. Мне так жалко было погибшего мужчину. Я стояла и плакала, — поделилась с КП-Новосибирск София.

Новосибирец умер на глазах у очевидцев. Фото: АСТ-54

В ГИБДД по Новосибирску прокомментировали аварию.

— ДТП произошло в 16.50. Volkswagen Polo, за рулем которого находился 23-летний водитель, ехал по улице Большевистской со стороны «Речного вокзала». На пересечении с улицей Днепрогэсовская, поворачивая вправо с левой полосы, столкнулся с автомобилем Toyota Venza, который двигался в прямом направлении со стороны «Речного вокзала» в сторону Бугринского моста, — уточнили в ведомстве.

На месте работали полицейские. Проводится проверка.

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