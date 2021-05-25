Последние новости Новосибирска на 25 мая 2021 года: на стройке рухнула люлька с рабочими, нашлась старинная пленка с Владимиром Маяковским и «Комсомолкой»

Люлька упала с 11 этажа. Фото: СКР по НСО/Анатолий Антонов

«Комсомолка» публикует последние новости Новосибирска на 25 мая 2021 года. Читайте: все самое важное - в нашем материале.

В НОВОСИБИРСКЕ НА СТРОЙКЕ УПАЛА ЛЮЛЬКА С РАБОЧИМИ

На новосибирской стройке упала люлька с рабочими. ЧП произошло на улице Кропоткина, 130/6. На место сразу же выехали медики, спасатели и полиция. Троих рабочих госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Четвертый строитель успел ухватится за балкон на 11 этаже, когда люлька начала резко падать вниз. Сейчас следственный комитет назвал причину произощедшего.

СИБИРЯКИ НАШЛИ НА УЛИЦЕ КИНОПЛЕНКУ С МАЯКОВСКИМ И «КОМСОМОЛКОЙ»

Сибирские кинохроникеры оцифровали и опубликовали в интернете уникальные кадры из фильма «Твоя газета» (фильм о Комсомольской правде, 1971 год). Пленку новосибирцы обнаружили возле ДК им. Чкалова. Они их сразу же забрали и решили восстановить. Работа велась в ручную на самодельном сканере в разрешении 2К. На исторических кадрах киноленты мы видим легендарных журналистов «КП» — Владимира Маяковского, Василия Пескова, Анатолия Юркова, Владимира Онищенко и Павла Михалева.

ФИЛОЛОГИ РАССКАЗАЛИ КАК ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИЛА РУССКИЙ ЯЗЫК

Накануне Дня Филолога «Комсомолка» поговорила с доктором филологических наук, заведующей кафедрой филологии НГТУ Галиной Мандриковой о том, чем коронавирус пополнил словарный запас сибиряков. В их лексиконе появились такие фразы, как «Я, скорее всего, в конце марта проковидился». А еще слова «ковидла» и «ковыдра» (соединение слов «ковид» и «выдра», чтобы обругать болезнь).

— Есть и «ковидобесие», «коронобесие». Используют эти слова в ситуации, когда, к примеру, человек категорически не хочет надевать маску в транспорте — огрызаясь и обвиняя других, он может назвать их «ковидобесами», — рассказывает Галина Михайловна. — Считает, что те «ограничивают его свободу».

НОВОСИБИРСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА НЕ МОЖЕТ УЕХАТЬ ИЗ АРГЕНТИНЫ: БЫВШИЙ ПАРЕНЬ НЕ ДАЕТ ЗАБРАТЬ С СОБОЙ ДОЧКУ

Жительница Новосибирска Анна Николаевская обратилась за помощью к уполномоченной по правам ребенка при президенте Анне Кузнецовой. Женщина не может увезти из Аргентины в Россию свою двухлетнюю дочку. Об этом КП-Новосибирск рассказали в посольстве Российской Федерации в Аргентине.

— Женщина вместе с будущий отцом ребенка приехала в Аргентину 2 года назад. Когда у них появилась дочка, то она автоматически стала гражданкой Аргентины, а ее отец начал заниматься оформлением вида на жительство и гражданством, — рассказал КП-Новосибирск Георгий Полин, заведующий консульским отделом.

В Россию же женщина вернутся без ребенка не может: отец девочки не дает разрешение на выезд.

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