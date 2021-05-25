Ваше здоровье: получить справку об инвалидности стало проще

Фото предоставлено Главным бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области.
Получить государственные услуги людям с инвалидностью стало проще и быстрее. На портале Госуслуги создан новый сервис в разделе «Мое здоровье», благодаря которому человек может обратиться в бюро медико-социальной экспертизы в электронном формате и подать туда заявление со следующими целями:
- выдача дубликата справки, подтверждающей факт установления инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности;
- выдача новой справки, подтверждающей факт установления инвалидности, степени утраты профессиональной трудоспособности в случае изменения фамилии, имени, отчества, даты рождения гражданина;
- направление копии акта и протокола проведения МСЭ;
- обжалование решения медико-социальной экспертизы;
- внесение изменений в индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида (ребенка-инвалида);
- изменение причины инвалидности;
- определение причины смерти инвалида;
- самостоятельное обращение в бюро медико-социальной экспертизы в случае отказа медицинской организации, органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, либо органа социальной защиты населения в направлении на медико-социальную экспертизу.
В 2022 году также в этом разделе запланировано ввести новшество, позволяющее человеку самому выбирать время проведения освидетельствования. Перевод предоставления услуг в электронный вид значительно облегчит жизнь людей с инвалидностью, позволит сократить срок ожидания документов, сделает процесс получения услуги более комфортным.
Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области:
- г. Новосибирск, ул. Красный пр-т, 86/2
Телефон горячей линии: +7 (383) 319-87-68 (пн. - чт. с 8.00 до 16.30; пт. с 8.00 до 15:30)
Телефон приемной: +7(383) 319-87-60
Телефон регистратуры экспертных составов: +7(383) 319-87-70