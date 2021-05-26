В Клиническом госпитале «АВИЦЕННА» проводят малоинвазивное лечение паховой грыжи

Фото предоставлено Клиническим госпиталем «Авиценна».

Паховая грыжа - это распространенное хирургическое заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям. Хирурги Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» используют щадящие и эффективные способы лечения этого заболевания.

Паховая грыжа - это слабое место, дефект, отверстие в брюшной стенке, через которое органы из брюшной полости могут перемещаться под кожу. Главный симптом и проявление паховой грыжи - появление припухлости или выпячивания под кожей в паховой области.

Заболевание не всегда сопровождается болью, но оно очень опасно и в любой момент может осложниться ущемлением. Ущемление грыжи возникает, если орган или его часть застревают в грыжевых воротах и перестают вправляться обратно в брюшную полость. В ущемленном органе пережимаются питающие сосуды, что ведет к некрозу или гангрене. эффективным способом лечения паховой грыжи является хирургическое вмешательство.

Клиника хирургии Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» Группы компаний «Мать и дитя» оснащена передовым современным лапароскопическим и анестезиологическим оборудованием и предлагает комплексное лечение паховых грыж различной сложности.

По словам руководителя клиники хирургии КГ «АВИЦЕННА», кандидата медицинских наук Сергея Гмызы, способ проведения конкретной операции определяется только лечащим врачом по показаниям.

Фото предоставлено Клиническим госпиталем «Авиценна».

ПРИЧИНЫ ПРОВЕСТИ ОПЕРАЦИЮ В КЛИНИЧЕСКОМ ГОСПИТАЛЕ «АВИЦЕННА»

Несмотря на сложность операции, клиника старается уместить всю работу с пациентом в период меньше суток. Это достигается благодаря тому, что затратные по времени действия проводятся в амбулаторном формате.

- В больнице человек проводит ровно столько времени, сколько требует безопасность медицинских процедур. Работа с пациентом организована по принципу fast-track surgery, то есть хирургия ускоренной реабилитации, - объяснил Сергей Гмыза.

Для выполнения операции крайне важна качественная визуализация, которая зависит от эндовидеохирургического оборудования. В клинике широко используется современное оборудование.

- Мы «заглядываем» в человека с помощью камеры. Она должна давать наилучшую картинку и быть максимально удобной, - рассказал доктор.

Хирурги клиники обладают широким спектром знаний и имеют большой практический опыт.

Кроме того, в Клиническом госпитале «АВИЦЕННА» до 30 июня проходит акция «Консультация врача-хирурга за 1 рубль». Если вам поставили диагноз «устранение паховой грыжи» или «холецистэктомия» и рекомендуют хирургическое лечение, но не уверены, каким методом и где его стоит выполнить, в госпитале вы можете получить квалифицированное второе мнение хирурга.

Фото предоставлено Клиническим госпиталем «Авиценна».

Срок проведения акции: с 20.04.2021 по 30.06.2021. Подробнее об акции читайте на нашем сайте: novosibirsk.mamadeti.ru/clinics/novosibirsk

Записаться на консультацию к хирургу можно по телефону (383) 363-30-03.

Клинический госпиталь «АВИЦЕННА»:

• ул. Коммунистическая, 17/1

• ул. Урицкого, 2

• пр-т Димитрова, 7

Instagram: www.instagram.com/avicenna_nsk

Клиника внесена в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации базовой программы по оказанию специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС. Реестровый номер 540329.

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