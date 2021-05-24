«Стал кричать, что мы разбили бампер, трясти с нас деньги»: сибирячка не может вернуть паспорт после аренды детской машинки

Сибирячка не может вернуть паспорт после аренды детской машинки. Фото: предоставлено Натальей Бовтуновой. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Новосибирска рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней на Михайловской набережной. Накануне, 23 мая, она гуляла там со своим 7-летним сыном, и мальчик захотел прокатиться на детском электроавтомобиле. Однако после этой поездки ребенок получил сильный стресс, а женщина лишилась документов. Почему так произошло, КП-Новосибирск рассказала Наталья Бовтунова.

— В парке было много людей, суета. Ребенок выбрал понравившуюся машинку, не хотелось отказывать. Мужчина, сдающий ее в прокат, предупредил, что авто дорогое, и в случае каких-то повреждений, придется заплатить. А еще сказал, что нужно оставить в залог паспорт. Моя вина в том, что я не осмотрела машину, перед тем, как ребенок туда сел, и отдала ему паспорт. Затем заплатила 500 рублей за 10 минут проката, и сын поехал. Но, не преодолев и нескольких метров, ребенок по касательной, не сильно, въехал в сцену. Тут и началось самое интересное — арендодатель сразу же подлетел к сыну, и стал кричать, что мы разбили бампер у машины. Я еще даже подойти не успела к ребенку, а он уже стал требовать с меня 3 тысячи рублей за повреждения. Хорошо, что на месте были свидетели, два молодых человека. По их словам, бампер машинки был разбит в трех местах еще до столкновения. Однако бизнесмена это не волновало, он кричал, что они лезут не в свое дело, и продолжал трясти с меня деньги. На мою просьбу вернуть мой паспорт, ответил, что я не увижу документов до тех пор, пока не возмещу вред. В этот момент мой сын очень разнервничался, а он когда волнуется, заикается. И вот мой ребенок, запинаясь, пытался донести, что даже не мог управлять машиной, так как руль совсем не слушался, — рассказала КП-Новосибирск Наталья.

По словам сибирячки, в паспорт были вложены СНИЛС и полис ОМС. Женщина обратилась в полицию и написала заявление на парня, который сдал ей автомобиль в аренду. Однако мужчина, забравший документы, отказался давать показания, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Также, по словам Натальи, он заявил, что документов у нее не забирал.

— Я попыталась поговорить с участковым, который принимал этого молодого человека. Он мне сказал, что никакого уголовного дела не будет возбуждено. Так как я в заявлении указала, что отдала паспорт в залог добровольно. В связи с чем, на их взгляд — это всего лишь административное правонарушение (статья 19.17 «Незаконное изъятие паспорта в залог», штраф от ста до трехсот рублей). Как оказалось, в полицию прокатчик приехал даже без документов. При этом я уточнила участковому, что юридически сделка между нами не была оформлена, соответственно, документ не может являться залоговым, однако меня даже слушать не стали, — рассказала Наталья.

По словам сибирячки, когда они были в полиции, она пыталась мирно договориться с мужчиной, забравшим документы. Говорила ему, что она в одиночку воспитывает сына, и 3 тысячи рублей для нее — весомая сумма. Но того просьбы женщины не тронули. Он заявил, стоит ей отдать ему деньги, он вернет ей документы. Сейчас Наталья хочет добиться справедливости, однако не уверена, что у нее получится.

— Человек, который нелегально работает, присвоил мои документы и вымогает деньги за то, в чем мы не виноваты. А в полиции не хотят этим заниматься, несмотря на то, что есть свидетели, которые подтвердили, что у меня забрали документы, а также то, что мой ребенок машинку не разбивал. Мне посоветовали восстановить документы, потому что шанс того, что мне их вернут — не велик. Одного не понимаю, как можно так наживаться на детских развлечениях? Предполагаю, я не первая пострадавшая от этого человека. Удивляет только, что этот предприниматель нелегально работает на такой большой центральной территории города, — добавила женщина.

КП-Новосибирск обратилась к юристу Марине Пьянковой с просьбой прокомментировать ситуацию. По словам эксперта, арендодатель детских машин не имеет права требовать в залог паспорт для предоставления авто. К тому же, в таком случае нужно подписывать договор и акт приема-передачи транспорта, в котором будет указано состояние машинки.

— Нужно запомнить, нельзя отдавать такие документы, как паспорт, в залог. Это чревато неприятными последствиями. Сейчас женщине необходимо проверить свою кредитную историю на портале Госуслуг. Есть вероятность, что на нее могут оформить займы. Часто именно с такой целью присваивают паспорт. Так как аренда не была оформлена договором, требования мужчины незаконны, — прокомментировала КП-Новосибирск Марина Пьянкова. — К тому же, есть свидетели того, что ребенок не разбивал машину. Нужно, чтобы они предоставили свои показания в полицию. Кроме того, здесь явно был нарушен закон о защите прав потребителя, поэтому женщине, у которой забрали документы, следует обратиться в Роспотребнадзор. В ведомстве проведут проверку и установят, насколько законна деятельность этой прокатной организации на набережной.

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