Чистота в каждом углу: на рынке появился новый бренд ORGANIC PEOPLE для экологичной уборки дома

В продажу поступила новая экологичная косметика для дома. Фото предоставлено: ORGANIC PEOPLE.

Новый бренд экологической бытовой химии ORGANIC PEOPLE подходит даже для чувствительной кожи. Во всех его средствах - натуральная моющая основа с растительными аминокислотами японского производства.

ORGANIC PEOPLE поддерживает принципы бережного отношения к природе и экологичного подхода ко всем сферам жизни. Продукты нового бренда полностью биоразлагаемы и, при этом, прекрасно выполняют свои основные функции.

В бытовую химию ORGANIC PEOPLE входят:

- Средства для стирки и средства для ухода за тканями.

- Средства для мытья посуды.

- Средства для уборки.

ЧИСТОЕ И СВЕЖЕЕ БЕЛЬЕ

В эту линейку входят 10 эффективных продуктов для безупречной чистоты и свежести белья. Фото предоставлено: ORGANIC PEOPLE.

Особенности линейки для стирки и ухода за тканями:

- Моющая основа состоит из натурального японского ПАВ на основе растительных аминокислот.

- Средства сохраняют мягкость, цвет и структуру волокон ткани.

- Подходят для ручной и машинной стирки.

- Содержат антибактериальный компонент.

В линейку входят эко гели для стирки, кондиционеры для белья, отбеливатели, пятновыводители и спреи для глажки.

БЕЗУПРЕЧНО ЧИСТАЯ ПОСУДА

В линейку входят 3 геля для мыться посуды с разными ароматами и средство для мытья детской посуды. Фото предоставлено: ORGANIC PEOPLE.

Средства этой линейки подходят не только для мытья посуды, но и для мытья овощей и фруктов. Они легко растворяют жир даже в холодной воде, содержат антибактериальные компоненты и полностью биоразлагаемы.

ORGANIC PEOPLE предлагает покупателям попробовать эко гель для мытья посуды с разными ароматами и эко гель для мытья детской посуды.

СИЯЮЩИЙ ДОМ

Средства этой линейки безвредны для домашних животных. Фото предоставлено: ORGANIC PEOPLE.

Средства для уборки ORGANIC PEOPLE антибактериальные, эффективно борются с неприятными запахами, легко и качественно удаляют загрязнения, полностью биоразлагаемы.

В Линейку входят:

- Эко гель для мытья полов всех видов: паркета, ламината, плитки и других. Средство не оставляет разводов, не требует смывания. Оно содержит антибактериальный компонент и безвредно для домашних животных. Кроме этого, его можно использовать для автономных систем очищения и септиков.

- Эко спрей для сантехники и кафеля с яблочным уксусом и органическим маслом лимона - это идеальное решение для ежедневной уборки в ванной комнате и на кухне. Средство не оставляет разводов, не требует смывания, эффективно удаляет жир и грязь, кроме этого, образует защитную пленку от пыли.

- Эко спрей для нейтрализации запахов в доме убирает неприятные запахи табака, животных, пищевые запахи, создает атмосферу чистоты и уюта. Содержит органические масла вербены и можжевельника, не раздражает дыхательные пути, не содержит опасные химические вещества: фенолы, фосфаты, фталаты, парабены.

- Эко спрей для мытья туалета удаляет известковый налет, нейтрализует опасные микробы и устраняет запахи. Содержит органические экстракты ревеня и щавеля.

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