Последние новости Новосибирска на 29 мая 2021 года: сотрудницу банка обвинили в краже денег из ячеек у вип-клиентов, школьник-хакер просит 2,5 миллиона после оправдания в суде

Девушку подозревают в краже денег из вип-ячеек. Фото: предоставлено родственниками подозреваемой/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 29 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях города - в нашем материале.

СОТРУДНИЦУ БАНКА ОБВИНИЛИ В КРАЖЕ ДЕНЕГ У ВИП-КЛИЕНТОВ

Дело о краже денег из ячеек одного из крупных банков в России получило продолжение. В афере заподозрили заместителя руководителя отдела по работе с ВИП-клиентами — 35-летнюю Алину Т. Близкие девушки и родственники уверены, что ее подставили. Двое суток она провела в следственном изоляторе, после чего ее выпустили.

СИБИРЯЧКА РАССКАЗАЛА, КАК ИСКАЛА СВОЕГО 8-ЛЕТНЕГО СЫНА

Жительница Новосибирска Юлия Никишина и волонтеры сбиились с ног в поисках восьмилетнего сына сибирячки. Мальчик пошел на улицу и не вернулся с прогулки.

— Когда Степа не выходил на связь больше 2 часов, мы забеспокоились и обратились в полицию, а затем к волонтерам. Но потом в родительский чат пришло сообщение, о том, что сын в гостях, — рассказала Юлия, мама Степы.

Сейчас ребенок вместе с папой находятся у бабушки.

НОВОСИБИРСКИЙ ШКОЛЬНИК-ХАКЕР ПРОСИТ 2,5 МИЛЛИОНА ПОСЛЕ ОПРАВДАНИЯ В СУДЕ

Замоскворецкий суд в Москве рассмотрит дело новосибирского школьника Владимира Жоглика. Напомним, в 2016 году парень залез в электронный журнал и исправил там двойки на пятерки. Поэтому вместе выпускного 11-классник сидел на допросах у следователей. В итоге суд встал на сторону парня и оправдал его. Теперь Владимир требует взыскать 2 миллиона 530 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование.

НА 8-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ НАПАЛ ОГРОМНЫЙ ПЕС

Второклассница вместе с подружкой после школы играла на детской площадке: там на нее и набросилась огромная собака. Маленькая девочка не могла противостоять псу размером с овчарку и упала на землю. Спасла ее женщина, которая проходила мимо.

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