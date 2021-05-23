Последние новости Новосибирска на 23 мая 2021 года: львица напала на дрессировщика, сибирячка бросала из окна записки с мольбой о помощи

«Комсомолка» собрала последние новости Новосибирска на 23 мая 2021 года в один материал. Фото: Кадр из видео\предоставлено героем материала

Мы собрали последние новости Новосибирска на 23 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе - в нашем материале.

В ЦИРКЕ ПОД НОВОСИБИРСКОМ ЛЬВИЦА НАПАЛА НА ДРЕССИРОВЩИКА

В поселок Мошково Новосибирской области приехал Уральский цирк-шапито. Один из коронных номеров артистов — дрессированные львицы, ловко выполняющие команды человека. Однако 22 мая на арене все пошло совсем не по плану: сначала две большие кошки стали беситься на манеже друг с другом, а потом, когда одной из них внезапно что-то не понравилось, она набросилась на дрессировщика и стала его кусать. Дрессировщик рассказал КП-Новосибирск, почему это произошло и что теперь ждет напавшее на него животное.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ О ДЕВУШКЕ, БРОСАВШЕЙ ИЗ ОКНА ЗАПИСКИ С МОЛЬБОЙ О ПОМОЩИ

КП-Новосибирск побывала в квартире на улице Адриена Лежена, 17, под окнами которой нашли записки девушки с мольбами о помощи. Напомним, на небольших клочках бумаги девушка написала, что ее удерживают в квартире на 14 этаже и просила вызвать полицию. Ее послания были привязаны к разным предметам — к примеру, баночке с краской, пачке сигарет. Жильцы дома вызвали полицию: правоохранители нашли девушку живой и увезли на допрос.

АМЕРИКАНЕЦ ОТКАЗАЛСЯ ОБЩАТСЯ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ МАТЕРЬЮ ИЗ СИБИРИ

История 46-летней Татьяны Демченко из Чанов Новосибирской области получила неожиданное продолжение. Напомним, 20 лет назад жизнь сибирячки перевернулась: муж разбился в ДТП, когда она была беременной. Женщина сделать аборт не решилась, и в итоге у нее на руках остались 10-летний старший сын и младенец, которого она назвала Сашей. Ребенка у сибирячки забрали органы опеки. Спустя много лет женщине удалось найти сына, которого усыновила пара из США. Однако он общаться с матерью не хочет.

ЕГЕРЬ ОБВИНИЛ В ИЗБИЕНИИ ЧИНОВНИКОВ, ПОЙМАННЫХ ЗА ОХОТОЙ

Егерь из Новосибирской области Владимир Коченов заявил, что его избили несколько человек, которых он поймал на незаконной охоте. Произошел инцидент в Искитимском районе. По словам мужчины, в числе «охотников» были и местные чиновники. Охотовед написал заявление в полицию и надеется, что его обидчиков накажут по закону, несмотря на их должности

СИБИРЯКА, КОТОРОГО МЕСЯЦ СЧИТАЛИ ПРОПАВШИМ, УБИЛ ЕГО ДРУГ

Убийцей сибиряка, которого месяц считали пропавшим, оказался его друг. Напомним, мужчину с 10 апреля искали полиция и волонтеры. О том, что он был найден погибшим, стало известно вчера, 21 мая. А позже выяснилось, что умер он от рук собственного знакомого — тот задушил его во время ссоры.

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