День славянской письменности и культуры в Новосибирске — 2021: куда сходить, праздничная программа

Традиционного крестного хода не будет.
Фото: Даба ДАБАЕВ
День славянской письменности и культуры в Новосибирске — 2021 сибиряки будут отмечать с 23 по 25 мая. Пандемия внесла свои коррективы в празднование: традиционного крестного хода в этом году не будет. Однако для сибиряков приготовили яркую праздничную программу, которая понравится и взрослым и детям.
В начале колонны несли портреты Кирилла и Мефодия.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
ФЕСТИВАЛЬ
Что: IX Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Славянский круг-Н»
Где: Дом национальных культур имени Г. Д. Заволокина, ул. Ельцовская, 5
Когда: с 24 по 30 мая
Что будет: мероприятия в онлайн-формате. В межрегиональном фестивале примут участие фольклорные и этнографические группы, детские и семейные коллективы, хоровые коллективы, хореографические ансамбли, индивидуальные исполнители, оркестры Новосибирска, Новосибирской области и регионов Сибирского федерального округа, исполняющие тематические произведения.
Не смотря на COVID-19 концерты никто не отменял.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Что: областной фольклорный праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры
Где: Областной центр русского фольклора и этнографии, ул. Чаплыгина, 36
Когда: 23 мая с 11.00
Что будет:
11.00 Выставка-ярмарка ДПИ и народных ремесел
12.00 Игровые площадки: «Молодецкие забавы», «Кадрильный круг», «Детские потехи»
13.00 Праздничный концерт
Мероприятия могут посетить все желающие.
Фото: Даба ДАБАЕВ
КОНЦЕРТ
Что: гала-концерт Межрегионального фестиваля славянской культуры «Славянский круг-Н»
Где: Дворец культуры «Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47
Когда: 30 мая в 17.00
Что будет: гала-концерт Межрегионального фестиваля славянской культуры «Славянский круг-Н» с участием лучших коллективов ГАУК НСО «ДНК имени Г. Д. Заволокина» и Новосибирской области. Кроме того, на площадке пройдет выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса».
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