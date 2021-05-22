День славянской письменности и культуры в Новосибирске — 2021: куда сходить, праздничная программа

Традиционного крестного хода не будет. Фото: Даба ДАБАЕВ

День славянской письменности и культуры в Новосибирске — 2021 сибиряки будут отмечать с 23 по 25 мая. Пандемия внесла свои коррективы в празднование: традиционного крестного хода в этом году не будет. Однако для сибиряков приготовили яркую праздничную программу, которая понравится и взрослым и детям.

В начале колонны несли портреты Кирилла и Мефодия. Фото: Андрей КОПАЛОВ

ФЕСТИВАЛЬ

Что: IX Межрегиональный фестиваль славянской культуры «Славянский круг-Н»

Где: Дом национальных культур имени Г. Д. Заволокина, ул. Ельцовская, 5

Когда: с 24 по 30 мая

Что будет: мероприятия в онлайн-формате. В межрегиональном фестивале примут участие фольклорные и этнографические группы, детские и семейные коллективы, хоровые коллективы, хореографические ансамбли, индивидуальные исполнители, оркестры Новосибирска, Новосибирской области и регионов Сибирского федерального округа, исполняющие тематические произведения.

Не смотря на COVID-19 концерты никто не отменял. Фото: Даба ДАБАЕВ

Что: областной фольклорный праздник, посвященный Дню славянской письменности и культуры

Где: Областной центр русского фольклора и этнографии, ул. Чаплыгина, 36

Когда: 23 мая с 11.00

Что будет:

11.00 Выставка-ярмарка ДПИ и народных ремесел

12.00 Игровые площадки: «Молодецкие забавы», «Кадрильный круг», «Детские потехи»

13.00 Праздничный концерт

Мероприятия могут посетить все желающие. Фото: Даба ДАБАЕВ

КОНЦЕРТ

Что: гала-концерт Межрегионального фестиваля славянской культуры «Славянский круг-Н»

Где: Дворец культуры «Сибтекстильмаш», ул. Забалуева, 47

Когда: 30 мая в 17.00

Что будет: гала-концерт Межрегионального фестиваля славянской культуры «Славянский круг-Н» с участием лучших коллективов ГАУК НСО «ДНК имени Г. Д. Заволокина» и Новосибирской области. Кроме того, на площадке пройдет выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Рукотворная краса».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.