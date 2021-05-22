Американец отказался общаться с биологической матерью из Сибири, с которой его разлучили 20 лет назад

Татьяну разлучили с сыном, когда ему было 3 месяца. Фото: личный архив.
История 46-летней Татьяны Демченко из Чанов Новосибирской области получила неожиданное продолжение. Напомним, 20 лет назад жизнь сибирячки перевернулась: муж разбился в ДТП, когда она была беременной. Женщина сделать аборт не решилась, и в итоге у нее на руках остались 10-летний старший сын и младенец, которого она назвала Сашей. Семья жила бедно. Зачастую дров и еды дома не было, и отец Татьяны, дедушка детей, сам вызвал опеку – думал, так лучше.
- Я увидела, как он к нам идет с полицейскими, заперла дверь на крючок. Но мой отец вышиб дверь: меня силой держали, силой забрали моего мальчика, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.
Татьяна вместе со старшим сыном. Фото: личный архив.
После этого сибирячка запила. Когда хоть немного трезвела, приходила к младшему сыну в больницу. Но был он там недолго:
- Сначала мне стали возвращаться алименты, которые я платила за сына. А потом в больнице сказали: «Мальчика твоего усыновили иностранцы, из Германии, не ищи». Я даже не помню толком себя в те месяцы, сильно запила тогда, - признается Татьяна.
Но жизнь дала ей второй шанс. Через несколько месяцев она встретила мужчину, с которым живет до сих пор, родила ему ребенка. И чуть больше года назад уже вместе со своим третьим сыном начала искать Сашу. Помогла им в этом частный детектив и по совместительству подруга Татьяны - Елена: именно она нашла парня, но не в Германии, а в США. Саша работает там фотографом.
Парень работает фотографом. Фото: соцсети.
- Оказалось, что ни имя, ни дату рождения приемные родители ему не поменяли. Я написала ему в соцсетях, рассказала о матери. Все это время он не знал, что его биологическая мать жива: по документам, которые у него были, она значилась мертвой, - рассказала КП-Новосибирск Елена.
Эту новость парень воспринял очень тяжело. Хоть приемная семья и не скрывала, что усыновила его… Но потом он принял решение, которого никто не ожидал:
Сын заблокировал страницу Татьяны. Фото: личный архив.
- Саша заблокировал и меня, и свою родную маму – Татьяну - в соцсетях, - призналась КП-Новосибирск Елена. – Пока он явно не хочет общаться: надеюсь, что пройдет немного времени и он сам напишет…
Сама Татьяна не теряет надежды встретиться с сыном:
- Хочу рассказать, как все было, чтобы он понял меня, почему я его бросила, - говорит Татьяна. - Но я даже сообщения ему сейчас отправить не могу – заблокирована. Думала сначала, что я на страничке на что-то нажала и сама виновата…
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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