Последние новости Новосибирска на 22 мая 2021 года: такса помогла найти родителей потерявшейся девочки, сиделка судится с американкой за квартиру ее матери

Все важные новости в нашем материале. Фото: Ольга САГАН/предоставлено Натальей АКИМЕНКО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 22 мая 2021 года: все самое важное - в нашем материале.

ТАКСА НАШЛА РОДИТЕЛЕЙ ДВУХЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ, КОТОРАЯ ПОТЕРЯЛАСЬ

Три часа жители улицы В. Потылицина искали родителей двухгодовалой девочки, которая потерялась. Ребенка вместе с собакой на лестничной площадке обнаружила женщина. Она забрала девочку к себе, а пес убежал на улицу. Сибирячка разместила пост в социальных сетях, а чуть позже нашлась и собака. Четвероногий друг девочки как раз и помог опознать ее родителей среди тысячи прохожих.

СИДЕЛКА СУДИТСЯ С АМЕРИКАНКОЙ ЗА КВАРТИРУ ЕЕ ПРЕСТАРЕЛОЙ МАТЕРИ

В Академгородке произошел скандал из-за квартиры на улице Жемчужной, в которой живет 77-летняя Нина Павловна. Женщина осталась одна, без поддержки семьи. Она страдала алкоголизмом, а в последний год у нее начала развиваться деменция. Ее единственная дочь — Елена — уехала в США в 2001 году. Год назад она наняла для матери сиделку Наталью. Спустя два месяца после этого выяснилось, что квартира сибирячки переписана на Наталью. Между двумя женщинами произошел конфликт: Елена обвинила сиделку в обмане своей больной матери, Наталья же утверждает, что Нина Павловна продала ей квартиру по собственной воле.

МОШЕННИКИ ОБЪЯВИЛИ СБОР ДЛЯ БОЛЬНОГО РЕБЕНКА ОТ ИМЕНИ МЕСТНОЙ АКТИВИСТКИ

Неизвестные взломали аккаунт новосибирской активистки и стали рассылать жалостливый пост с просьбой перевести деньги на лечение сына двоюродного брата. Картина страшная: на фото обожженный младенец, на которого без слез не взглянешь. Когда сибирячка узнала, что ее страницу взломали, то восстановила к ней доступ и написала всем про обман.

В НОВОСИБИРСКЕ ИЩУТ МУЖЧИН, КОТОРЫЕ НАДРУГАЛИСЬ НАД ДЕВОЧКОЙ И УБИЛИ ЕЕ

В Новосибирске ищут подозреваемых в насилии и убийстве маленькой девочки, совершенном еще в 2002 году. Следователи опубликовали ориентировки на преступников. Всех, кто опознает подозреваемых на ориентировках, просят обратиться по адресу: проспект Карла Маркса, дом № 30, этаж № 7, кабинет № 11, либо сообщить по следующим телефонам: 8 (383) 304-00-93, 304-00-58.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такса по кличке Опер помогла найти родителей двухлетней девочки, которая потерялась в Новосибирске

Очень самостоятельная малышка без штанов ушла из квартиры и заблудилась. К счастью, за ребенком увязался преданный пес (подробности)

Сиделка из Новосибирска судится с американкой за квартиру ее престарелой матери с деменцией

Тяжба между женщинами длится уже полгода, каждая из них пытается оформить опекунство над больной пенсионеркой и отстоять право на владение квартирой (подробности)

«Это не мой брат»: в Новосибирской области мошенники объявили фальшивый сбор на лечение ребенка от имени местной активистки

Неравнодушные стали переводить деньги на спасение малыша, но до адресата они не дошли (подробности)

В Новосибирске ищут мужчин, которые надругались над маленькой девочкой и убили ее

Следователи опубликовали ориентировки на подозреваемых (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.