Цвет настроения - розовый: Новосибирск засадят маральником

Маральник называют сибирской сакурой. Фото: Виктория МИНАЕВА

С приходом тепла столица Сибири зацвела и заблагоухала. Первыми свою красоту показали деревья и кустарники, но постепенно в яркие цвета раскрасились и городские клумбы. Фея природы постаралась на славу, но здесь не только ее заслуга. К волшебству и богатому цветению приложили руку и люди, которые сумели правильно распланировать зеленые островки, вывести нужные сорта растений, высадить их и обеспечить должный уход. Корреспонденты КП-Новосибирск прогулялись по майскому городу и заглянули в отдел благоустройства мэрии, чтобы узнать, какие новые тренды в парках и на клумбах нам ожидать в этом году.

МОДА НА РУДОЛЬФА

Несколько лет назад новосибирская набережная внешне напоминала угловатого подростка — непричесанного и с неумытым лицом. Ох и разговоров было, когда в парке у реки высадили яблони необычного сорта Рудольф, а они не прижились и их пришлось высаживать заново. Зато теперь это место в буквальном смысле расцвело и превратилось в симпатичную барышню — опрятную, благоухающую, заставляющую всех прохожих оборачиваться.

Яблони особого сорта стали в Новосибирске трендом. Фото: Виктория МИНАЕВА

— На набережной используются достаточно теплолюбивые растения. Это черемуха пурпурнолистная, яблоня Рудольф — гибрид яблони ягодной и яблони Недзвецкого, которую мы внедряем в культуру и в городское озеленение. Она уже акклиматизировалась и чувствует себя хорошо. Кстати, яблони Рудольф стали использовать не только на Михайловской набережной, но и на других объектах внутри города. На набережной также растут гортензия, ива пурпурная, ива ломкая Булата, — перечисляет начальник отделения сопровождения благоустройства и озеленения общественных пространств мэрии города Новосибирска Светлана Гижицкая.

С цветением черемухи в Новосибирск традиционно пришли заморозки. Фото: Виктория МИНАЕВА

Привлекательная набережная стала задавать городской тренд на высаживание редких кустарников, которые украшают пространство ярким девичьим цветом.

— Теперь появилась мода на розовые гибриды дикорастущих яблонь. Стали больше использовать именно иву ломкую Булата. Застройщики ее активно высаживают, например, на Инских холмах. По сути, новые сорта, которые были высажены на Михайловской набережной, дали толчок к их использованию в городе повсеместно, — говорит Гижицкая.

СИБИРСКАЯ САКУРА

С приходом теплых деньков одним из первых зацветает рододендрон Ледебура, или, как его привычно называют, маральник. Алтай буквально утопает в этих нежных фиолетово-розовых лепестках в мае, а вот в нашем регионе мест, где можно полюбоваться сибирской сакурой, очень мало. Оказывается, несколько десятков лет назад в город завозили это растение, но оно не прижилось в наших условиях. Разве что в Павловском сквере выжил один куст.

Маральник цветет только в одном парке Новосибирска. Фото: Виктория МИНАЕВА

— Мы снова начинаем его высаживать. Молодые экземпляры уже есть на Михайловской набережной, мы планируем более массовую высадку рододендрона в парках и скверах города. Перед нами стоит задача размножать этот сорт в больших объемах. Для этого мы хотим запустить муниципальный питомник, — поделилась планами Светлана Гижицкая.

ЦВЕТОЧНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ

В Новосибирске есть охотники за красотой не только с фотоаппаратами, но и с лопатами. «Цветочные демоны» нападают на городские клумбы, выкапывая понравившиеся экземпляры редких растений, ведь многие цветы действительно уникальны и выращены специально для наших мест.

Одними из первых городские клумбы украсили крокусы. Фото: Виктория МИНАЕВА

— Если говорить о цветочных культурах и о том, какие из них массово используются в городе, то это в первую очередь лилейники и гименокаллис разных сортов. Они очень устойчивые и хорошо приживаются в клумбах на несколько лет. Но большая часть цветников в городе представлены однолетними растениями. Каждый год мы используем новые сорта даже уже привычных петуний, бархатцев, шафрана, алиссума, цинерарии, кохии. Меняется и расцветка. Например, звездное небо, а у петунии зеленовато-белые окраски, лимонные. Каждый год появляется новая цветочная мода.

А есть в городе и вандалы, которые просто ради забавы ломают ветви деревьев, с корнем вырывают растения в цветниках.

Буйство красок тюльпанов на Михайловской набережной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие забывают, что весенне-летней красотой мы обязаны не только матушке-природе. За этим стоит серьезный человеческий труд. Зачем нам все это? Да чтобы в каменных джунглях мы хоть немного могли чувствовать свежее дыхание зеленых деревьев и наслаждаться буйными красками причудливых цветов.

Фотоохотники часто встречаются у городских клумб. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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