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21 мая 2021 6:00

«Это не мой брат»: в Новосибирской области мошенники объявили фальшивый сбор на лечение ребенка от имени местной активистки

Неравнодушные стали переводить деньги на спасение малыша, но до адресата они не дошли
Анна ПАШАГИНААнна ПАШАГИНА
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Молодая мама занимается благотворительностью. Фото: соцсети

Молодая мама занимается благотворительностью. Фото: соцсети

Жительница Новосибирской области попалась в лапы мошенников. Точнее, ее социальные сети. Неизвестные взломали ее аккаунт ВКонтакте и стали рассылать жалостливый пост с просьбой перевести деньги на лечение сына двоюродного брата. Картина страшная: на фото обожженный младенец, на которого без слез не взглянешь. Откуда взялся ребенок-приманка и как разоблачили обманщиков — в материале КП-Новосибирск.

«ОН ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ, НУЖНА ПЕРЕСАДКА КОЖИ»

28-летнюю Анна Хрусталеву в городе Черепаново знают как девушку с открытой душой и добрым сердцем. Сибирячка не раз помогала в сборе денег детям, нуждающимся в лечении. Поэтому сообщение в социальных сетях об очередном сборе никого не удивило.

— Я сама мать-одиночка. Дочке 7 лет, и я понимаю, как это тяжело — растить ребенка без отца. Я помогала Игорю Орехову из поселка Дорогино. У него диагностировали нейробластому 4-й стадии с метастазами в кости два года назад, — рассказала КП-Новосибирск Анна Хрусталева.

Вчера друзья Анны увидели странный пост с просьбой о помощи.

Этот пост рассылали друзьям Анны. Фото: предоставлено Анной Хрусталевой

«У моего двоюродного брата сын попал в больницу. Малышу всего 2 годика, а у него уже 3-я степень ожога. Он попал в реанимацию, нужна пересадка кожи, а после реабилитация. Это все стоит 112 тысяч рублей», — говорилось в сообщении.

— Когда мне позвонил знакомый и спросил, что случилось с моим родственником, сообщив, что перевел деньги, я была в шоке. Долго не могла понять, о каком родственнике идет речь. Когда все прояснилось, тут же начала восстанавливать пароль от аккаунта и поставила статус, что меня взломали, — продолжает Анна.

Анна всем сообщила, что ее страницу взломали. Фото: предоставлено Анной Хрусталевой

«ИЗ-ЗА ТАКИХ МОШЕННИКОВ ЛЮДИ ПЕРЕСТАЮТ ДЕЛАТЬ ДОБРО»

За сутки Анне позвонили раз 30, не меньше. Все спрашивали, что за трагедия произошла и как можно помочь. Сибирячке приходилось терпеливо объяснять одно и то же раз за разом. Как оказалось, многие откликнулись на чужую беду и пополнили карманы преступников.

— Все поверили, потому что знают меня. Жалко, что не все догадались сначала позвонить. В посте был прикреплен номер карты, но не моей. Некоторые переводили мне деньги по номеру телефона, но я их сразу же вернула, — говорит Анна.

Неравнодушные переводили деньги. Фото: предоставлено Анной Хрусталевой

Корреспондент КП-Новосибирск попыталась выяснить, чьей бедой так умело прикрылись мошенники. Оказалось, что фото ребенка взято с челябинских сайтов. Осенью прошлого года младенец вылил на себя кипяток. Медики диагностировали у восьмимесячного мальчика ожоги 55% тела. Врачи Челябинской областной детской больницы полтора месяца боролись за жизнь малыша. Его удалось спасти.

— Я не знаю, кому это было нужно. Только из-за таких мошенников люди перестают верить и помогать действительно нуждающимся. Очень обидно, — сокрушается молодая мама.

Женщина намерена написать заявление в полицию, чтобы выяснить, кто открыл этот банковский счет и получил деньги, используя ее аккаунт и изображение чужого ребенка.

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