Последние новости Новосибирска на 21 мая 2021 года: сибирячка ищет дочку, которую бросила 20 лет назад, Шура показал фото с мамой

Все важные новости - в нашем материале. Фото: instagram.com/tvoy_dom_nsk/ Борис КУДРЯВОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 21 мая 2021 года: все самое важное — в нашем материале.

СИБИРЯЧКА ИЩЕТ ДОЧЬ, КОТОРУЮ ОСТАВИЛА 20 ЛЕТ НАЗАД В РОДДОМЕ

Сибирячка Надежда Барышева пытается найти свою 20-летнюю дочь, чтобы попросить прощения. Женщина отдала дочку в детский дом, потому что с семьей постоянно происходили беды - будто какую-то черную метку на них наложили. Надежда уверяет: испугалась за ребенка и решила, что лучше оставить ее. Сейчас сибирячка живет в приюте для бездомных и надеется найти свою взрослую дочку.

ШУРА ПОКАЗАЛ ФОТО С МАМОЙ, КОТОРАЯ СДАЛА ЕГО В ДЕТДОМ

20 мая Александр Медведев, он же Шура, отметил свой день рождения на гастролях в родном городе — Новосибирске. На концерте вместе с поклонниками оказалась и мама исполнителя. Певец со сцены поблагодарил ее за то, что она пришла, и подарил букет цветов.

СИБИРЯК РАССТРЕЛЯЛ СОСЕДСКУЮ СОБАКУ ИЗ РУЖЬЯ

На станции Евсино мужчина расстрелял соседскую собаку из ружья. Одна пуля попала псу в голову и повредила глаз, другая — в грудь. Сейчас животное находится в ветеринарной клинике: ему сделали операцию, зашили поврежденный глаз.

СОСЕД УБИЛ 72-ЛЕТНЮЮ ПЕНСИОНЕРКУ ИЗ-ЗА 3 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В БолотноМ ранее судимый мужчина напал на свою соседку — 72-летнюю пенсионерку. Он украл у нее 3 тысячи рублей и золотую цепочку.

— Сибиряк попросил у пожилой сибирячки денег в долг, но ему отказала. Тогда он повалил ее на пол, связал руки скотчем, взял недалеко лежащий нож и ударил им пенсионерку в шею, подбородок и грудную клетку, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», в ближайшее время ему изберут меру пресечения.

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