Повестка дня восьмой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва

Восьмая сессия Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва пройдет 26 мая. Фото: Влад КОМЯКОВ

1.О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Новосибирске, принятое решением городского Совета Новосибирска от 19.04.2006 № 230 (второе чтение)

2. О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (первое чтение)

3. О внесении изменения в приложение к Положению о периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», принятому решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 687 (первое чтение)

4. О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной палате города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.10.2011 № 455 (первое чтение)

5. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 118 (первое чтение)

6. О награждении Почетной грамотой города Новосибирска

7. О протесте прокурора города Новосибирска от 13.04.2021 № 2-2358в-2020 на приложение 3 к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.03.2021 № 105)

8. О внесении изменения в пункт 3 решения Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2020 № 49 «О делегировании депутатов Совета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по приватизации, комиссии по изменению назначения имущества, которое является муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, комиссии по имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций».

9. О внесении изменений в план работы Совета депутатов города Новосибирска на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2020 № 91

10. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

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11. О недопустимости строительства жилого комплекса на месте существующей Соккер Арены по адресу: ул. Писарева, 42

12. О ситуации на заводе Тяжстанкогидропресс

13. О ходе работ по строительству мостового перехода через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев