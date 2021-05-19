В Новосибирске судьбой Заельцовского бора занялся суд

Многие горожане не довольны той судьбой, которую определили Заельцовскому бору депутаты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирскому областному суду предстоит определить судьбу Заельцовского бора и его жителей. Процесс касается нового статуса данной территории и ограничений, под которые бор попадает. Предварительное заседание состоялось сегодня, 19 мая.

Напомним, что поправки к закону об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) депутаты регионального парламента приняли в марте. Согласно им ряд территорий области получат статус особо охраняемых. Это определение заметно ограничивает деятельность жителей, проживающих в зоне будущего ООПТ.

- Мы собрали почти тысячу подписей новосибирцев, которые просят исключить их дома, дачные участки и гаражи из будущей особо охраняемой территории в Заельцовском бору, - написал на своей странице в Facebook активист Евгений Митрофанов. - Нам писали жители Заельцовского бора - они ждут детских садов, школ, больниц, некоторым из них необходимо строить или реконструировать свои дома… Также на территории будущего ООПТ расположены сотни дачных и садовых участков, где люди ведут хозяйство. Включение жилых домов и дачных участков в ООПТ сделает всю эту деятельность невозможной.

Основная просьба людей в обращении, как отметил Митрофанов, - исключить из зоны будущего ООПТ все территории, которые подверглись антропогенному воздействию и не имеют особого природоохранного, научного, рекреационного, эстетического либо оздоровительного значения: территории жилых комплексов, коттеджных поселков, дачных и садовых товариществ, санаториев, профилакториев, пансионатов, домов отдыха, лодочных станций и гаражных кооперативов.

Ранее на этой неделе споры вокруг «городского леса» (так народ прозвал ООПТ) прокомментировал губернатор Андрей Травников.

- Юристы областного правительства и Заксобрания уверены в правильности процедур, которые были проведены. Если у кого-то другое мнение, то разрешить спор может только суд. Но даже если вдруг кто-то из юристов правительства или Законодательного собрания ошибся, допустил отклонение от нормативных процедур при разработке закона, то это никак не влияет на мою позицию и позицию депутатов. Мы настаиваем на защите особо охраняемых природных территорий, - цитирует губернатора «Прецедент».

Губернатор также выразил недоумение, что экологическая организация пытается оспорить закон, который направлен на сохранность экосистемы зеленых зон.

Общественник в посте в Facebook отметил, что выступает за защиту лесов, но там, где леса есть:

- Включать в зону будущего ООПТ не все территории без разбора, а только те, которые представляют реальную природоохранную, научную, рекреационную ценность. Для определения этой самой ценности ждем экологической экспертизы - надеемся, она даст ответ, есть ли что охранять на садоводческих участках и в гаражах.

А также настаивает, чтобы при этом не ущемлялись права жителей, проживающих в перспективной зоне ООПТ.

- Мы надеемся, что просьба почти тысячи жителей Заельцовского бора будет учтена, тем более что Федеральный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в статье 5 прямо предписывает, что мнение граждан должно быть учтено при осуществлении мероприятий по организации, охране и использованию особо охраняемых природных территорий. Попытка организации ООПТ без учета мнения жителей - не только нарушение их конституционных прав, но и прямое нарушение федерального законодательства, - добавил Митрофанов.

Возникает вопрос: зачем власти нужен закон о защите леса, который парализует жизнь горожан в том числе там, где леса нет уже многие десятилетия? Ответ предстоит получить в суде.