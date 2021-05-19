В Новосибирске на пожаре в двухэтажном доме погибли три человека

На пожаре в Новосибирске погибли три человека. Фото: ГУ МЧС по НСО.

В ночь на среду, 19 мая, в Ленинском районе Новосибирска вспыхнул двухэтажный дом. Известно, что загорелась одна из квартир на втором этаже. Жертвами огня стали три человека. Подробности жуткого происшествия рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— В 01.43 поступило сообщение о пожаре в двухподъездном жилом доме по улице Фасадная. Ликвидировать открытое возгорание на площади 20 квадратов сотрудникам МЧС удалось за полчаса. По оперативным данным, горели домашние вещи и коридор по всей площади. Известно, что из дома самостоятельно спаслись 10 человек, в том числе один ребенок. К счастью, они не пострадали, — уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работали пожарные расчеты. Фото: ГУ МЧС по НСО.

Пожарные вынесли из горящего помещения троих пострадавших - двух женщин и мужчину - и передали их бригаде медиков. Но врачи «Скорой помощи» спасти их не смогли...

Пожарные вынесли из горящего помещения троих человек без признаков жизни: двоих мужчин и женщину. Фото: ГУ МЧС по НСО.

По данным ведомства, пожар тушили 36 человек и 11 единиц техники, из них от МЧС - 28 человек и 8 единиц техники.

Что стало причиной страшного ЧП, установят дознаватели МЧС. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета, которые устанавливают подробности случившегося.

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