Последние новости Новосибирска на 27 мая 2021 года: главного детского психиатра по Сибири арестовали на 2 месяца, подростки попали в смертельное ДТП на Колыванской трассе

Новосибирске главного детского психиатра по Сибири Валентину Макашеву арестовали на 2 месяца. Фото: ГИБДД по НСО/Управление судебного департамента НСО

Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в столице Сибири читайте в нашем материале.

ГЛАВНОГО ДЕТСКОГО ПСИХИАТРА СИБИРИ ВАЛЕНТИНУ МАКАШЕВУ АРЕСТОВАЛИ

Центральный районный суд Новосибирска избрал медику меру пресечения: она 2 месяца проведет в СИЗО. Напомним, главного врача областного детского психоневрологического диспансера обвиняют в растрате 3 миллионов рублей. Сама психиатр вину признает частично — говорит, что все деньги направляла на диспансер. Расследование уголовного дела продолжается.

НЕСКОЛЬКО ПОДРОСТКОВ ПОСТРАДАЛИ В СМЕРТЕЛЬНОМ ДТП НА КОЛЫВАНСКОЙ ТРАССЕ

В ночь на 26 мая на трассе «Новосибирск-Колывань-Томск» «Жигули» с шестью пассажирами в салоне выехали на встречку и на всей скорости врезались в «Тойоту». В страшном ДТП погибла 64-летняя пассажирка иномарки, остальных участников аварии доставили в больницу. Выяснилось, за рулем «Жигулей» был 20-летний парень. По словам очевидцев, легковушка мчалась по трассе на большой скорости. Сейчас проводится доследственная проверка.

НЕВЕРНЫЙ СИБИРЯК ИЗБИЛ ДЕВУШКУ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ТА УСТРОИЛА ЕМУ ПРОВЕРКУ

35-летняя жительница Новосибирска на сайте знакомств начала общаться с парнем. Спустя несколько месяцев стала ловить его на изменах, но каждый раз его прощала. А после очередного скандала и расставания устроила ему проверку: попросила знакомую пофлиртовать с парнем в Сети. И вместо сврей знакомой сама явилась на свидание к парню. В очередной раз они поругались, но девушка решила дать парню еще один шанс: приехала к его дому на велосипеде, чтобы поговорить. ПАрень тогда накинулся девушку и ударил ее: сибирячка написала заявление в полицию.

СИБИРЯК, УБИВШИЙ СОСЕДЕЙ, ИЗ-ЗА КОТОРЫХ ПОПАЛ В ТЮРЬМУ, ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

В Новосибирской области будут судить 26-летнего рецидивиста, убившего пожилую супружескую пару. В 2013 году он ограбил пенсионеров, а те дали против него показания. Когда бывший заключеннный вышел на свободу, он решил отомстить пожилым людям. Он пробрался к сибирякам в дом, жестоко расправился с ними, а потом устроил пожар, чтобы замести следы. Теперь суду предстоит решить его судьбу.

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