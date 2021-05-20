Последние новости Новосибирска на 20 мая 2021 года: отец второклассницы поставил ее «обидчика» на колени, в фронтовики записали сибиряка, который погиб на Кавказе в 90-х

На плакате фото не того человека. Фото: скриншот из видео/предоставлено читателем КП-Новосибирск

Мы собрали последние новости Новосибирска на 20 мая 2021 года: читайте нашу подборку и будьте в курсе самых важных событий в регионе.

НОВОСИБИРЕЦ ПОСТАВИЛ НА КОЛЕНИ 11-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА И ЗАСТАВИЛ ИЗВИНИТЬСЯ ПЕРЕД СВОЕЙ ДОЧКОЙ

В Новосибирске разъренный отец поставил школьника на колени и заставил извиниться перед своей дочкой. Видео с разборками сохранилось на камере домофона. На кадрах видно, что мужчина подходит к мальчику, грубо с ним говорит и заставляет встать на колени перед девочкой, прямо посреди улицы. Соседи молча наблюдают за происходящим и даже не пытаются остановить разгневанного искателя справедливости.. У школьника сейчас на коленках синяки, а его мама написала заявление в полицию.

НА ПЛАКАТЕ С ФРОНИТОВИКАМИ РАЗМЕСТИЛИ НЕ ТОГО ЧЕЛОВЕКА

В Новосибирске уже после майских праздников прохожие присмотрелись к плакату, который висит на остановке «Футбольная» в Ленинском районе города. Он посвящен героям Великой Отечественной войны. Но среди портретов фронтовиков внимательные горожане обнаружили портрет Романа Сидорова — героя боевых действий в Дагестане в 90-х годах.

ВОСЬМИМЕСЯЧНАЯ ДЕВОЧКА ПОПАЛА В БОЛЬНИЦУ С ПЕРЕЛОМОМ ЧЕРЕПА

В Новосибирске 8-месячная девочка попала в больницу с травмой головы. Ребенка доставили в медучреждение. Со слов мамы, девочка не удержала равновесие и упала. У нее диагностировали перелом теменной кости и черепно-мозговую травму.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ ЗАМЕТИЛИ МЕДВЕДИЦУ С МЕДВЕЖОНКОМ

Сибиряки заметили медведицу с медвежатами в 1 километре от деревни Ярково. Администрация Верх-Ичинского сельсовета просит местных жителей быть осторожными при походе в лес и в случае ЧП звонить по единому номеру 112.

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