Последние новости Новосибирска на 19 мая 2021 года: в озере обнаружили тело студентки, сибирячка нашла в Америке сына спустя 20 лет поисков

Погибшая девочка занималась танцами. Фото: соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 19 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ПОИСКИ ПРОПАВШЕЙ СТУДЕНТКИ ИЗ АКАДЕМГОРОДКА ЗАКОНЧИЛИСЬ ТРАГЕДИЕЙ

Под Новосибирском нашли погибшей Любовь П. - 22-летнюю студентку НГУ. Девушка ушла из общежития 15 мая. телефон и документы она оставила в комнате. А своей маме отправила предсмертную записку и скриншот места, где будет ее тело. Мама девочки обратилась в полицию и к волонтерам. Четыре дня Любу искали, надеялись, что она жива. Но, увы, этому не суждено было сбыться.

СИБИРЯЧКА НАШЛА СЫНА, КОТОРОГО У НЕЕ ЗАБРАЛИ 20 ЛЕТ НАЗАД

У Татьяны Демченко из Чанов 20 лет назад забрали ребенка - мальчику тогда было всего 3 месяца. Женщина пила, ребенка отдали на усыновление в приемную семью. Но спустя 20 лет судьба подарила Татьяне второй шанс: она сумела отыскать сына в Америке. Сын сибирячки был уверен, что его мама мертва. Сейчас Татьяна ждет открытия границ после пандемии, чтобы увидеть родного человека.

ПОЖИЛОГО НОВОСИБИРЦА, КОТОРЫЙ НАДРУГАЛСЯ НАД ПЕРВОКЛАССНИЦЕЙ, АРЕСТОВАЛИ

Полицейским удалось вычислить мужчину, который надругался над школьницей в подъезде. Им оказался уроженец из стран ближнего зарубежья, имеющий российское гражданство. 63-летний мужчина подкараулил школьницу, когда она возвращалась домой после уроков и зажал ее между этажами. Следователи возбудили уголовное дело по статье 132 ч. 4 УК РФ — «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Подозреваемый находится под арестом.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПАССАЖИРСКИЙ АВТОБУС СЛЕТЕЛ В КЮВЕТ

В Новосибирском районе произошло ДТП с пассажирским автобусом. На трассе между поселками Двуречье и Барышево он съехал в кювет и опрокинулся.

— На месте ДТП никому из пассажиров помощь врачей не потребовалась. Однако позже три человека все же обратились с ушибами к медикам, — рассказали в региональной пресс-службе МВД.

Сейчас обстоятельства ДТП устанавливаются.

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