Новосибирцы выбирают памятное место, которое будет изображено на марке «Город трудовой доблести»

Фото: novosibirsk.er.ru.

Подарок для филателистов-краеведов: марки из серии «Город трудовой доблести» будут выпущены с изображением вида Новосибирска. Горожанам предстоит выбрать памятное место, которое будет отпечатано на марке. Эта акция проходит в поддержку почетного звания «Город трудовой доблести», которое по инициативе «Единой России» и при поддержке новосибирцев было присвоено столице Сибири в прошлом году.

По словам первого заместителя секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Панферова, выбор памятного места для изображения на марке - это одна из значимых акций по увековечиванию исторической памяти. Он уточнил, что, кроме Новосибирска, в акции примут участие Самара, Челябинск и Екатеринбург.

- У истоков инициативы по присвоению Новосибирску высокого звания «Город трудовой доблести» стоит «Единая Россия». Ее поддержали более полумиллиона новосибирцев. И памятная стела в честь присвоения звания, которую установят на площади Калинина, украсит наш город, - напомнил Андрей Панферов в ходе заседания регионального оргкомитета «Наша Победа».

Оргкомитет предложил для голосования шесть вариантов видовых мест Новосибирска: памятник трижды Герою Советского Союза маршалу авиации Александру Покрышкину, который был открыт в левобережной части города в год 60-летия Победы над фашизмом; мемориальный комплекс «Звезда», возведенный в 1985 году по инициативе ветеранов 22-й Гвардейской Сибирской дивизии; стела «Штыки», что находится на площади Сибиряков-Гвардейцев; мемориал Славы труженикам тыла; памятник «Вальс Победы» в Академгородке; мемориал памяти студентов и сотрудников железнодорожного института, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Голосование будет проходить до конца мая в аккаунтах социальных сетей регионального отделения «Единой России» (Инстаграм, Одноклассники и ВКонтакте). В июне - июле начнется производство марок, а в начале осени состоится презентация.

Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Наталья Багрова поддерживает акцию по выпуску марки «Город трудовой доблести».

- Это хорошая идея, у которой несколько позитивных социальных эффектов. Главное - она консолидирует общество, потому что мы вовлечем в этот процесс большинство горожан, где каждый будет считать выбор своим. Кроме того, участие в акции - это возможность обратить внимание и узнать больше о тех местах в Новосибирске, которые связаны с памятью о Великой Победе. Ценно и то, что в этом процессе присутствует элемент творчества: люди могут погрузиться в историю, выбрать, что нравится, а что - нет. Экспертное сообщество, конечно, тоже выскажет мнение. Например, я бы отдала голос за два варианта из предложенных, но, чтобы не влиять на процесс голосования, называть их пока не буду, - выразила свою позицию Наталья Багрова.