В предварительном голосовании «Единой России» много новых лиц: в партии подвели итоги выдвижения кандидатов

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По предварительным итогам подачи заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России» впервые более половины кандидатов - беспартийные. Всего на участие в процедуре подано 7636 заявлений, сообщил председатель федерального организационного комитета процедуры сенатор Александр Карелин в ходе брифинга 17 мая.

Почти 35% участников предварительного голосования - молодые люди до 35 лет, а средний возраст кандидатов - 41 год.

- Мы продлили срок подачи заявок на две недели. Это принесло нам очевидно высокий интерес и соискателей, и выборщиков. Сегодня можно говорить о том, что около 4% от общего числа избирателей Российской Федерации - это чуть больше 4 миллионов - те, кто заявил себя в выборщики. [Более] 7 тысяч заявились для того, чтобы быть соискателями на звание кандидата от «Единой России» на предстоящих в сентябре выборах. Кроме того, соотношение примерно одинаковое по представительству на одномандатных округах и в списочной части, если говорить о выборах в Госдуму, - рассказал Александр Карелин.

Каждый третий участник процедуры - представитель малого и среднего бизнеса. Кандидатов из сферы образования - 14,5%, муниципальных служащих почти 10%. При этом только каждый четвертый - действующий депутат, и лишь 4% - депутаты действующего созыва Госдумы.

- Больше половины - 51,2% - те, кто не связывает себя с партией, не является сторонником, но с сегодняшнего дня готов объединить свою репутацию на стадии предварительного голосования, - добавил он.

Александр Карелин отдельно выделил общественников, которые откликнулись на призыв президента Владимира Путина участвовать в выборах. Каждый третий кандидат предварительного голосования «Единой России» - волонтер, так или иначе принимавший участие в борьбе с пандемией.

- Партия обновляет свой депутатский корпус, используя демократическую конкурентную процедуру. Около половины всех кандидатов предварительного голосования в 2021 году - это новые лица. Эти люди никогда не участвовали в политике, в выборах, но они обладают активной жизненной позицией и большим желанием сделать жизнь окружающих лучше. Среди участников предварительного голосования немало волонтеров, проявивших себя в пандемию. Такое пожелание в этом году высказывал Президент РФ Владимир Путин, и единороссы поддержали эту инициативу. Первый, кто подал документы на участие в предварительном голосовании в новосибирский оргкомитет, - студентка НГУ, «волонтер Победы» Мария Игошкина. Кроме того, в числе кандидатов - молодые ученые, спортсмены, общественники, активная молодежь - представители бизнеса, актеры, журналисты районных СМИ. Конкуренция на предварительном голосовании - рекордная. Региональным оргкомитетом зарегистрировано 118 кандидатов. Из них одновременно по списку и по округу выдвинулось 26 человек, - прокомментировал секретарь регионального отделения «Единой России» губернатор Андрей Травников.

Кроме того, впервые в истории предварительного голосования в процедуре примут участие представители Союза добровольцев Донбасса (СДД). Это стало возможным после заключения соглашения между партией и СДД. В Ростовской области документы для участия в процедуре на выборах в Госдуму подал председатель правления Союза добровольцев Александр Бородай, в Тульской области - член Союза Максим Чичкин. Еще ряд представителей подали документы на участие в предварительном голосовании на выборах в региональные и муниципальные представительные органы.

- Для нас очевидно, что это люди, которые в 2014 году не побоялись участвовать в горячих точках в противостоянии с теми, кто посягал на целостность русского мира, на роль объединяющего русского языка. Конечно, мы хотели бы, чтобы эти люди шли вместе с нами и представляли «Единую Россию» перед избирателями в предстоящей в сентябре кампании, - подчеркнул Александр Карелин.

Он также напомнил, что предварительное голосование впервые проводится в электронной форме в масштабах всей страны, и «Единая Россия» полностью обеспечила легитимность и безопасность процедуры. Председатель оргкомитета рассказал, что были зафиксированы попытки дискредитировать предварительное голосование путем регистрации избирателей с помощью «ворованных» аккаунтов. Все они были оперативно пресечены, а о каждом факте партия сообщает в правоохранительные органы.

- Возникло несколько угроз, была попытка зарегистрировать, так скажем, «левые» инструменты, но благодаря нашим специалистам по информационной безопасности, благодаря нашим коллегам, в том числе из Ростелекома, мы смогли предотвратить эти посягательства, - заверил председатель федерального оргкомитета.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая - о своем желании выбрать кандидата, который представит «Единую Россию» на выборах в Госдуму в сентябре уже заявили 4,8 миллиона человек, или почти 5% избирателей страны.

«Единая Россия» - единственная партия, которая проводит процедуру предварительного голосования и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Сама процедура пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели - принять участие смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале Госуслуги. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» на выборы в Госдуму будут утверждены на съезде.