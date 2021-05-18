«Эту собаку все боятся!»: под Новосибирском хаски сорвался с цепи и напал на девятилетнюю девочку

Фото: предоставлено героями публикации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В райцентре Коченево Новосибирской области молодой пес хаски сорвался с цепи и напал на девятилетнюю девочку, возвращавшуюся домой из гостей. Все произошло неожиданно. Школьница почти дошла до дома, как вдруг ей на спину прыгнул крупный кобель. Напуганный ребенок отбился от собаки и бросился за помощью к маме. Семья тут же отправилась в больницу. Медики обработали раны зеленкой и отпустили школьницу домой. Теперь девочка регулярно ходит к врачам и ставит уколы от бешенства.

— Эта собака бегает по улице без присмотра не первый раз. Она кидается на соседей. Ее все боятся. Она не раз кидалась на меня и на мою свекровь. Дочь шла от подружки домой, и собака прямо сзади напала. Укусила за спину и за руку. Хозяева приехали и сказали, что такого быть не может. Их пес не мог напасть, якобы он никогда не кидался и вообще еще маленький. Они говорят, собаке год, но она мне почти по пояс. Они даже не извинились, — рассказала КП-Новосибирск мама пострадавшей девочки.

У хозяйки хаски своя версия произошедшего. Она не верит, что ее любимец мог напасть на ребенка да еще и укусить.

— Собаки этой породы в принципе не агрессивные. Нам эту хаски подарили. Она на самом деле убегает. С ней надо постоянно бегать, играть, вот она и срывается на волю. Сейчас измотали конкретно, она просто лежит и все. Скорее всего, они увидели собаку на улице, захотели приютить, привязали дома. А у нее есть такая манера: если сидит на цепи, то прыгает на людей. Возможно, девочка подошла к ней, вот она прыгнула. Никто больше к нам не обращался с жалобами, — заверила КП-Новосибирск хозяйка собаки.

Сейчас владельцы животного строят любимцу вольер, чтобы он больше не убегал на улицу. А в этой истории разбираются полицейские — мама пострадавшей девочки написала заявление.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Можно обратиться в суд»

Грозит ли владельцам хаски наказание за побеги питомца, мы спросили у новосибирского юриста Инессы Рябининой. — Хозяев собаки могут привлечь к административной или гражданской ответственности. В первом случае это грозит штрафом. Пса могут даже изъять, если он опасен. Во втором случае родители девочки могут обратиться в суд и потребовать моральную и материальную

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