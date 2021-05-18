«Я везде и нигде»: пропавшая студентка из Новосибирска перед гибелью отправила маме карту, где ее искать

Девушка переехала из Омска в Новосибирск 4 года назад. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

Под Новосибирском нашли погибшей Любовь П., 22-летнюю студентку НГУ. Девушка ушла из общежития 15 мая. Телефон, документы оставила в комнате. «Пропавшая носит очки, с собой у нее рюкзак», — разослали ориентировку волонтеры «Лизы Алерт». Четыре дня Любу искали, надеялись, что она жива, но все закончилось трагедией.

Сегодня стало известно, что тело девушки нашли. Где себя искать, студентка указала сама. Перед гибелью она отправила матери предсмертную записку и скриншот с карты с отметкой, где будет ее тело. Корреспонденты КП-Новосибирск поговорили со знакомыми девушки, чтобы попытаться понять, что происходило в ее жизни.

ЗАНИМАЛАСЬ ТАНЦАМИ И ОБЩАЛАСЬ С КРИШНАИТАМИ

Люба приехала в Новосибирск из Омска. Девушка училась в НГУ на четвертом курсе факультета иностранных языков. Изучала английский и французский. В этом году готовилась к защите диплома, закрывала сессию.

— Я с ней познакомился, когда Люба пришла к нам в школу бразильских танцев. Я заметил, что она разумная девушка, умеет отстаивать свои границы. Она не была инфантильной или же наивной, — описал КП-Новосибирск Павел, знакомый Любы.

Люба занималась танцами и ходила на растяжку. Фото: соцсети

По словам мужчины, у студентки было много увлечений. А еще она была постоянно в духовном поиске.

— У нее были причудливые интересы. Общалась с кришнаитами и йогами, очень разнообразный был круг общения. Могла сорваться с места и уехать куда угодно или улететь в Москву, чтобы жить там с какими-то эзотериками, — рассказывает Павел. — В принципе, она любила путешествия, всякие практики и эксперименты.

Параллельно с танцами Люба посещала занятия по растяжке. Там ученицу характеризуют как очень замкнутую и не разговорчивую.

— Она не шла на общение. Иногда разговаривала, больше грустила. Она была чаще всего в себе, читала книги, приходила завтракать к нам, садилась за стойку и занималась своими делами, — описывает погибшую ее знакомая.

Как утверждают знакомые Любы, у девушки был молодой человек, но кто именно — никто не знает.

«СИНЯКИ НА ШЕЕ И УШАХ»

Не смотря на активную жизнь вне университета у Любы было странное поведение. К примеру, девушка могла зажимать пальцами уши и долго давить на них.

— Я видела Любу последний раз 7 мая. Она пришла на тренировку и проделывала эту «процедуру» с ушами. Только в этот раз я заметила на ней синяки. Они были на ушах, под челюстью, на шее. Меня это насторожило, но я не стала лезть к ней с вопросами, — рассказала КП-Новосибирск знакомая студентки.

Как сообщил наш источник, у девушки уже были попытки суицида. Возможно, в тот день девушка тоже пыталась что-то с собой сделать.

«МАМА, ПРОСТИ»

Люба ушла из общежития 15 мая. Ее мама, которая живет в Омске, по Whatsapp получила от дочери сообщение, которое очень напугало женщину. 16 мая она написали заявление в полицию, а позже обратились к волонтерам.

— Пропала девушка. Ушла из дома в Академгородке, Советский район. Особые приметы: носит очки, брекеты. С собой был серый рюкзак, — разместил ориентировку в социальный сетях поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Волонтеры и полицейские 4 дня искали без вести пропавшую студентку. И в итоге нашли благодаря прощальному сообщению, которое девушка скинула маме. КП-Новосибирск стал известен его текст:

— Мама, прости. Меня больше нет. Я везде и нигде. Я была вынуждена свести счеты с жизнью в этом месте. В общаге пусто, я вынесла все вещи и оставила самое необходимое, — написала Любовь своей маме.

В записке сибирячка попросила у матери прощение.

Что подтолкнуло девушку покончить с собой неизвестно. Тело пропавшей студентки удалось обнаружить только 18 мая.

— Она отправила не только текст маме, но и скрин с «2GIS», где ее искать. Долго не могли обнаружить, потому что следов, что она находится в воде, не было. Тело девушки обнаружили в одном из озер в Каинской Заимке, — сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах.

КП-Новосибирск приносит соболезнования родным и близким погибшей.

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