«Меня записали в мертвые»: сибирячка, у которой 20 лет назад забрали ребенка, нашла его в Америке

Татьяна не прекращала искать сына, и судьба дала ей второй шанс. Фото: личный архив.

46-летнюю Татьяну Демченко из Чанов Новосибирской области не назовешь идеальной матерью: опека забрала у нее младшего сына, когда мальчику было всего три месяца. Женщина пила, ребенка отдали на усыновление в приемную семью… Но спустя 20 лет судьба подарила Татьяна второй шанс: она сумела отыскать сына в Америке. Своей историей сибирячка поделилась с КП-Новосибирск.

Татьяна вместе со старшим сыном. Фото: личный архив.

«МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО СЫН В ГЕРМАНИИ»

Старшего сына Татьяна родила, когда ей было всего 15 лет. Самой бы еще уроки делать да гулять с подружками, но пришлось окунуться во взрослую жизнь со всеми ее прелестями. С отцом ребенка тоже не сложилось, а через несколько лет она встретила другого человека – Владимира. Снова забеременела, ребенок был желанным. Но за 4 месяца до родов случилась беда: мужчина погиб в аварии, когда возвращался с подработки из Новосибирска. И жизнь Татьяны, которой тогда было 25 лет, снова перевернулась:

- Время было тяжелое. Работы не было, родители уговаривали избавиться от ребенка, — вспоминает женщина. - Но чтобы аборт делать? Я не смогла... И родила Сашу.

От родных никакой поддержки не было, а главным помощником Татьяны стал ее старший 10-летний сын. С ним она воровала уголь по котельным, а когда становилось нечем топить дом и в холодильнике не было никакой еды, отправляла мальчика к бабушке с дедушкой, а сама с новорожденным Сашей шла к друзьям. Так прошло три месяца, пока к Татьяне не нагрянула опека: вызвал ее отец сибирячки – дед мальчиков. Он просто боялся, что не потянет двух внуков, хотел помочь, как мог…

- Я увидела, как он к нам идет с полицейскими, заперла дверь на крючок. Но мой отец вышиб дверь: меня силой держали, силой забрали моего мальчика, - Татьяна до сих пор вспоминает этот момент со слезами.

Тут бы Татьяне взять себя в руки, найти нормальную работу, но она взялась за бутылку. Когда трезвела, то навещала Сашу в больнице (именно туда помещают совсем маленьких детей – такой порядок). А потом стала замечать, что алименты, которые она платила на ребенка, стали возвращаться. Татьяна пошла разбираться в больницу, но мальчика там уже не было:

- Сказали: «Мальчика твоего усыновили иностранцы, из Германии, не ищи». Я даже не помню толком себя в те месяцы, сильно запила тогда, - признается Татьяна.

Женщина пришла в себя, когда встретила мужчину, с которым живет до сих пор. Сейчас у них крепкая семья, Татьяна родила третьего сына. И именно он ей год назад стал помогать искать Сашу, писать о поисках брата в десятках групп. Работники ЗАГСа, к которым они тоже обратились за помощью, ничего сказать не могли: по закону не имели права разглашать тайну усыновления.

О том, что сын нашелся, Татьяна узнала на прощенное воскресенье. Фото: личный архив.

«НАШЛА СЫНА НА ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»

Когда Татьяна поняла, что своими силами найти нужную ниточку не получается, она обратилась к частному детективу. И она отыскала Сашу: вот только живет парень не в Германии, как думала все эти годы его мама.

- На прощеное воскресенье в «Одноклассниках» пришло от детектива сообщение: «Вашего сына зовут сейчас Майкл Александр Мурта. Дата рождения осталась прежней. Живет он в городе Балтимор, штат Мэриленд», - рассказала КП-Новосибирск Татьяна. – А у меня тогда интернет не работал, сообщение я не видела, так детектив весь райцентр на уши подняла, чтобы меня найти.

Татьяна сразу же позвонила детективу, и она рассказала, что смогла связаться с Сашей.

- Говорили они по-английски. Сначала было долгое молчание в трубку, а потом Саша сказал, что он всю жизнь знал, что он усыновлен из России. Но в документах у него было написано, что мать умерла и родственников у него нет. Он везде в документах писал, что он сирота, у него никого нет, - передает разговор детектива с сыном Татьяна. – Почему меня записали в мертвые – я не знаю!

Парень работает фотографом. Фото: соцсети.

С сыном Татьяна пока не поговорила: не знает английского, без переводчика никак не обойтись. И сейчас она ждет открытия границ после пандемии, чтобы увидеть родного человека. У парня, кстати, в жизни все хорошо, работает фотографом.

- Конечно, мне страшно, но самое главное для меня, что сын жив, - поделилась Татьяна. – Очень хочу увидеть его приемных родителей, сказать им спасибо, что были рядом с сыном, когда меня не было. А сыну хочу рассказать, как все было, чтобы он понял меня, почему я бросила.

Сама Татьяна простила своих родителей, которые 20 лет назад вызвали опеку:

- Мама, узнав что все у нас получилось, попала в больницу, давление поднялось высокое, переживает, - говорит Татьяна.

Теперь сибирячка хочет выяснить, по чьей вине ее записали в мертвые, и готовит запросы в опеку.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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