Последние новости Новосибирска на 18 мая 2021 года: кот искал квартиру через социальные сети, сибиряк поймал рыбу, весом 7,5 килограмм

Коту удалось найти дом, а сибиряку повезло с уловом. Фото: соцсети/предоставлено Александром Бондаренко

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете из нашей подборки.

КОТ ИСКАЛ ЖИЛЬЕ В НОВОСИБИРСКЕ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Сибиряков рассмешило объявление о поиске квартиры от имени кота Семена. Животное оказалось не сильно требовательным: попросил всего однушку, и чтобы пустили жить вместе с человеком. Автором объявления оказался бывший студент Константин. Парень искал себе жилье и действовал с помощью кота. К счастью, им удалось найти себе жилплощадь.

СИБИРЯК ПОЙМАЛ РЫБУ ВЕСОМ 7,5 КИЛОГРАММ

Сибиряк вместе с другом рыбачил на пруду в Ордынском районе. Им посчастливилось поймать огромную рыбу весом 7, 5 килограммов. Чтобы вытащить улов на берег рыбакам потребовалось больше 15 минут. Теперь они планируют приготовить из нее несколько вкусных блюд.

ПОДРОСТКИ ЗАМИНИРОВАЛИ НЕСКОЛЬКО ШКОЛ В ЧУЛЫМЕ

Полицейские нашли подростков-лжеминеров, которые угрожали взорвать школы и просили 4 миллиона рублей. Инцидент произошел в Чулымском районе Новосибирской области. Парни написали письмо и отравили его на электронную почту школу. Ребята оказались друзьями, которые учатся в разных школах Чулыма. Одному из них — 15 лет, а второму — 17 лет. Сейчас в отношении них проводится проверка.

ИЗ-ЗА МОДЫ НА САМОКАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ СУЗИТЬ ДОРОГИ

Из-за самокатов этой весной страдают все больше сибиряков. К примеру, 61-летний блогер зарулил в скрытую лужей яму и вскоре выложил в соцсети фото, где весь в крови: оказалось, что после ЧП он лишился зуба. Общественники предлагают решить эту проблему, сузив дороги и выделив полосу для самокатов.

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