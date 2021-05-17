Tele2 снова превращает начало рабочей недели в праздник

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В коллаборации с федеральными и локальными партнерами компания вновь улучшает настроение своих абонентов по понедельникам в 32 регионах России, в числе которых и Новосибирск. В рамках программы клиенты Tele2 смогут еженедельно выбирать для себя три актуальных предложения из целого набора подарков, доступных в начале рабочей недели.

Оператор вновь меняет правила и вводит для своих клиентов еженедельный ритуал, который поможет по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. Каждый понедельник клиентам Tele2 будет доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях - кофе, такси, еда, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение и т. д. Клиент может воспользоваться тем, что необходимо ему в этот конкретный понедельник - при этом доступно до трех предложений из списка.

Например, новосибирцы по понедельникам смогут бесплатно получить американо или капучино и мороженое в «Макдоналдс», а также пиццу в подарок от «Пицца Синица» при заказе от 899 рублей. Кроме того, новосибирских клиентов Tele2 ждут и другие предложения от партнеров - скидка на комфортную и безопасную поездку вместе с сервисом по заказу такси Gett или возможность посмотреть новинки проката и популярные фильмы онлайн-кинотеатра Wink.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В начале недели можно заняться шопингом или дополнительным образованием. Клиентам Tele2 по понедельникам будет доступна скидка 100 рублей для покупок на сервисе AliExpress, скидка 500 или 1000 рублей в зависимости от суммы заказа на онлайн-платформе Lamoda или доступ к изучению английского в разговорных клубах онлайн-школы Skyeng.

Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. На этот раз акция пройдет в 32 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Томск, Омск, Красноярск и другие. Программа доступна всем абонентам Tele2 с положительным балансом, которые внесли абонентскую плату. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2».

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«"Понедельники Tele2" уже полюбились публике и стали хорошей традицией для многих наших клиентов, которые с удовольствием начинают неделю с приятных мелочей. В этом году мы расширяем географию действия программы и ассортимент подарков, чтобы еще больше абонентов могли настроиться на рабочую неделю вместе с Tele2. В списке партнерских предложений только самые актуальные подарки - такие, которые интересны нашим абонентам в ежедневной жизни: кофе, поездки на такси, пицца. При этом для нас было важно дать абонентам выбор. Так они могут активировать тот набор предложений, который порадует их именно в этот понедельник, а через неделю - попробовать что-то новое».