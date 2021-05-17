Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Умные вещи17 мая 2021 14:10

Tele2 снова превращает начало рабочей недели в праздник

Новосибирск - Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запускает новую волну акции «Понедельники Tele2»
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В коллаборации с федеральными и локальными партнерами компания вновь улучшает настроение своих абонентов по понедельникам в 32 регионах России, в числе которых и Новосибирск. В рамках программы клиенты Tele2 смогут еженедельно выбирать для себя три актуальных предложения из целого набора подарков, доступных в начале рабочей недели.

Оператор вновь меняет правила и вводит для своих клиентов еженедельный ритуал, который поможет по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. Каждый понедельник клиентам Tele2 будет доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях - кофе, такси, еда, oнлайн-шопинг, доставка, онлайн-обучение и т. д. Клиент может воспользоваться тем, что необходимо ему в этот конкретный понедельник - при этом доступно до трех предложений из списка.

Например, новосибирцы по понедельникам смогут бесплатно получить американо или капучино и мороженое в «Макдоналдс», а также пиццу в подарок от «Пицца Синица» при заказе от 899 рублей. Кроме того, новосибирских клиентов Tele2 ждут и другие предложения от партнеров - скидка на комфортную и безопасную поездку вместе с сервисом по заказу такси Gett или возможность посмотреть новинки проката и популярные фильмы онлайн-кинотеатра Wink.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

В начале недели можно заняться шопингом или дополнительным образованием. Клиентам Tele2 по понедельникам будет доступна скидка 100 рублей для покупок на сервисе AliExpress, скидка 500 или 1000 рублей в зависимости от суммы заказа на онлайн-платформе Lamoda или доступ к изучению английского в разговорных клубах онлайн-школы Skyeng.

Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. На этот раз акция пройдет в 32 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Томск, Омск, Красноярск и другие. Программа доступна всем абонентам Tele2 с положительным балансом, которые внесли абонентскую плату. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2».

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«"Понедельники Tele2" уже полюбились публике и стали хорошей традицией для многих наших клиентов, которые с удовольствием начинают неделю с приятных мелочей. В этом году мы расширяем географию действия программы и ассортимент подарков, чтобы еще больше абонентов могли настроиться на рабочую неделю вместе с Tele2. В списке партнерских предложений только самые актуальные подарки - такие, которые интересны нашим абонентам в ежедневной жизни: кофе, поездки на такси, пицца. При этом для нас было важно дать абонентам выбор. Так они могут активировать тот набор предложений, который порадует их именно в этот понедельник, а через неделю - попробовать что-то новое».

БИЗНЕС-ПРЕССНовости компаний