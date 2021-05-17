Новосибирцы спорили о качестве обслуживания в местах общепита и возврате 4G-модема

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

В выходные вызов ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пришел из ресторана на Вокзальной магистрали, где несколько посетителей упорно игнорировали просьбы покинуть заведение. И хотя ситуацию удалось разрешить мирным способом, «гвардейцы» еще в течение 15 минут оставались на месте вызова и контролировали ситуацию.

На этом споры горожан о качестве обслуживания в местах общественного питания не закончились. Ночью в киоске с шаурмой на улице Шмонина посетительница начала скандалить с продавцом и другими посетителями по поводу места в очереди. К моменту прибытия группы разногласия с клиентом кафе были улажены, но ГБР все равно около 10 минут продолжала находиться на объекте.

- При вызовах в кафе и рестораны наш регламент всегда предписывает ГБР оставаться какое-то время на объекте. Это связано с тем, что конфликтный посетитель, особенно если он принял алкоголь, может вернуться и на эмоциях разбить окно или витрину. Как правило, за 10 - 15 минут одна из сторон конфликта успевает остыть и угроза имуществу наших клиентов значительно снижается, - отметил директор АБ ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков.

Еще один вызов группе быстрого реагирования ГВАРДИИ поступил из салона мобильной связи на Красном проспекте: скандальный покупатель не сошелся с продавцами-консультантами во мнении о сроках возврата денег за 4G-модем. Прибывшие на место сотрудники Агентства Безопасности находились в салоне до тех пор, пока к происшествию не подключились сотрудники правоохранительных органов - кстати, вызванные самим же абонентом.

Копилку бытовых происшествий за выходные пополнили попытки магазинных краж. В субботу вечером «гвардейцы» приехали по вызову в супермаркет на улице Петухова, где подростки хотели вынести из магазина несколько банок энергетика. В воскресенье на улице Большевистской посетители магазина предприняли попытку покинуть помещение с кофе, не оплатив его.