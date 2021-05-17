Автомобилист, подвинься! В России из-за моды на самокаты предлагают сузить дороги

Вот так должна выглядеть цивилизованная езда на самокатах - по специальным дорожкам. Но их в российских городах мало. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ждали электрический транспорт? Получайте! По улицам России рассекают гонщики на самокатах. Эта двухколесная радость была в моде еще в советские годы, но тогда на ней каталась детвора. Теперь самокаты - с мотором, а разгоняться на них норовят и студенты, и взрослые.

А тут еще по стране массовый прокат запустили - называется кикшеринг (от англ. kick - «толчок ногой» и sharing - «передача другому»). Хочешь махнуть на работу? Руль с колесами найдется совсем рядом: активируешь в приложении - и вперед. В глубинке России короткий маршрут может выйти дешевле 100 рублей. По карману особо не бьет. А вот по нервам - да. Некоторые лихачи будто соревнуются по скорости с военными истребителями. Прокатный самокат может разгоняться до 25 километров в час, а для личного и 40 не предел.

Так что пенсионерки, завидев очередного самокатчика, крестятся, молодые мамы с колясками кидаются врассыпную. От напуганных горожан достается чиновникам, а те собирают совещания и думают, что же делать с новыми городскими шумахерами.

В регионы пришел кикшеринг - сервис проката. Самокат можно взять на время через мобильное приложение и оставить его в любой точке города Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ПИТЕРЕ ПОВЯЗАЛИ «БАНДУ» НА КОЛЕСАХ

В ГИБДД определили общее название для электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других подобных штуковин: средства индивидуальной мобильности. В 2020 году насчитали 331 ДТП с их участием, погибли 6 человек. Это еще до нынешней весны, когда самокатов в стране было куда меньше. Да и в статистику попали только те аварии, что случились на дорогах.

- Мы понимаем, что данный вид транспорта развивает значительную скорость, но с точки зрения права человек с электросамокатом - пешеход. И должен придерживаться правил именно для пешеходов, то есть двигаться по тротуарам, - объясняет старший инспектор ГИБДД Анна Варновская. - Но фактически, взяв самокат напрокат, многие люди чувствуют себя полноценными водителями транспортного средства и разгоняются на проезжей части. Так что жалобы в итоге поступают и от пешеходов, которым не нравится такое соседство, и от водителей.

С каждым годом самокаты доставляют все больше проблем. Графика: Научный центр безопасности дорожного движения МВД России.

Учтенное 331 ДТП - это аварии на дорогах. А вот ЧП на тротуарах в статистику автоинспекции вообще не попадают. Ну не занимается ГИБДД пешеходами. А инцидентов с ними уйма. Давайте посмотрим хотя бы на происшествия текущего мая.

В Питере компания молодежи умышленно взялась таранить прохожих: пострадали двое. Этим делом теперь занимаются следователи, пойманным отморозкам грозят уголовные наказания за хулиганство.

На аллее в Челябинске пара (двое на одном самокате) сбила пятилетнего ребенка, у мальчика перелом голени со смещением.

На северо-востоке Москвы мужчина на самокате сбил восьмилетнюю девочку и скрылся. Школьница отделалась легче, но ей тоже понадобилась помощь врачей.

Даже если человек с самокатом на тротуаре один - все равно рискует здоровьем. В Новосибирске 61-летний блогер (да, такие бывают) зарулил в скрытую лужей яму и вскоре выложил в соцсети фото, где весь в крови. После аварийного пике недосчитался зуба.

Новосибирский блогер упал с самоката из-за ямы-«невидимки». Фото: Тимур ХАНОВ.

- Если человек пострадал из-за ямы, он может обратиться с иском к владельцу дороги. Но в суде его спросят: «Кто заставлял вас ездить?» Так что сложно будет призвать кого-то к ответу. А вот если пешеход пострадал из-за человека на самокате, то шансы, хоть и небольшие, есть. Надо зафиксировать травмы и затем можно взыскать деньги на лечение и компенсацию морального вреда с самокатчика, - объясняет адвокат Денис Садовский.

Правда, самокатчик может сбежать с места происшествия, номеров никто не запомнит - их просто нет. По большому счету, у прокатных средств индивидуальной мобильности работает геолокация. Но вряд ли полиция возьмется выслеживать каждого аварийного гонщика. Да и не всякий сбитый прохожий будет тратить время на заявление в органы. Потрет ссадины, выматерится из-за порванной штанины да пойдет дальше.

Аренда устроена просто: находишь на улице самокат, подключаешься с помощью смартфона - и вперед. Фото: Алена МАРТЫНОВА

СВЕТИТЬ И ТОРМОЗИТЬ!

Были бы какие-никакие правила «самокатного движения», глядишь, и травматизм пошел бы на спад. Министерство транспорта еще в 2019 году предложило внести в ПДД изменения, подготовленные как раз для средств индивидуальной мобильности. Они отправят самокатчиков на велодорожки (при их наличии), обяжут оснащать самокаты фонарями и тормозами, запретят кататься детям до 7 лет без присмотра взрослых. Изменения еще не приняли - идут доработки. Но вроде уже вот-вот…

Впрочем, новые правила тоже не решат всех проблем. Ну, мало в российских городах велосипедных дорожек. Так что пешеходы на ногах и дальше будут соседствовать с пешеходами на колесиках. Раз для последних нет места.

Гаишники приравнивают самокатчиков к пешеходам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Оно есть! - не соглашается председатель Межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов. - Проезжая часть! Каждая полоса - 3,2 метра. А в Европе - по 2,5 метра. Можно использовать эту часть дорог. При этом необходимо снизить скорость автомобилей. При 80 километрах в час автомобиль не впишется в 2,5 метра. В местах сужения надо будет снизить скорость хотя бы до 40 километров в час плюс останутся «ненаказуемые» 20 километров в час.

Идея занятная, но если чиновники возьмут ее на вооружение, то автомобилисты точно подкараулят Соколова в темном переулке. Пока власти предпочитают снижать скорость не машин - в пользу самокатов, а самокатов - в пользу пешеходов. Например, власти Санкт-Петербурга настаивают, чтобы организаторы проката поставили ограничение до 15 километров в час. Совет Федерации уже готов распространить идею на всю страну. А Общественная палата предлагает приравнять средства индивидуальной мобильности к мопедам. Тогда для управления ими понадобятся права, к тому же самокаты станут запретными для тех, кто подшофе.

В общем, кому-то точно придется подвинуться. Любо пешеходам, если власти будут выделять велодорожки на тротуарах, либо водителям, если самокаты отправят на проезжую часть.

Самокаты сейчас повсюду, но вот инструкций, как ими пользоваться, нет. Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Самокат выдали, а инструкцию?»

Константин Казначеев, кандидат медицинских наук:

- Поездки на самокате в вертикальном положении не очень хорошо влияют на позвоночник, к тому же никто не учит кататься правильно. В моем далеком босоногом детстве родители подсовывали книжки, где было написано: когда пользуешься самокатом, будь добр стоять на полусогнутых ногах, так происходит амортизация, ты избегаешь вертикальных скачков и ударов. А сейчас самокатами пользуются как бешеной табуреткой и без всяких инструкций. И одно дело - кататься по велодорожкам парка, другое - по всему городу, как на общественном транспорте. В итоге - острые травмы, ущемления, избыточное повреждение хрящей в поясничном отделе, в коленях. Так что безопасным это средство передвижения не назовешь.

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