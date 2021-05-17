«Приду, как в Казани, тем более, там охраны нет»: сибиряк угрожал перестрелять школьников из-за спора в соцсетях

Мужчина оказался охотником. Он говорит, что не хотел никого напугать, а просто вспылил во время спора. Фото: ok.ru Фото: СОЦСЕТИ

У жителя села Сергеевка Новосибирской области прошел обыск после того, как тот вспылил в соцсетях и пообещал перестрелять школьников. После трагедии в Казани такое заявление естественно напугало жителей.

Сама же история началась с того, что 60-летнего пенсионера возмутили домашние свиньи, которые разгуливали по селу без присмотра и перерыли всю площадку около детского сада. Животных мужчина снял на видео, ролик выложил в сеть, его стали комментировать. Но нашлись и те, кто не разделил возмущение автора и стал критиковать оператора. И тогда того понесло:

— Теперь у меня новая пятизарядка, вообще всех зверей в лесу перестреляю, а потом за деревенских сплетников возьмусь, в Сергеевскую школу приду, как в Казани, тем более, там охраны нет, — стал угрожать в комментариях мужчина.

Та самая переписка, где сибиряк угрожает землякам. Фото: ok.ru Фото: СОЦСЕТИ

Это сообщение прочитала половина села, в том числе и руководство школы:

— Об угрозе убийством заявила в полицию директор местной школы, которая увидела комментарий мужчины в соцсетях, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Заинтересовались произошедшим и следователи. Они проводят проверку по данному факту. Кстати, дома у мужчины нашли не только ружье-пятизарядку. Он оказался заядлым охотником:

— 60-летний мужчина опрошен, он подтвердил свою причастность к написанию сообщения в социальных сетях, указав, что умысла, направленного на совершение противоправных действий, не имел. В жилище у сибиряка правоохранителями было изъято 2 гладкоствольных охотничьих оружей, револьвер, самодельный арбалет и самодельный лук, — пояснили КП-Новосибирск в Следственном комитете по Новосибирской области.

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