В Новосибирской области прошла новая акция «Искры Победы»

Ветераны стали почетными гостями акции. Фото: пресс-служба ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Координатором проектов, приуроченных к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, второй год подряд стало ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Рассказываем о новой зрелищной и трогательной акции «Искры Победы», которая успешно прошла под эгидой центра одновременно во всех районах нашей области.

РАЗЖЕЧЬ ИСКРУ ПОБЕДЫ ОТ СВЕЧИ ПАМЯТИ

8 мая в 22.00 в муниципальных районах и городских округах одновременно прошли памятно-мемориальные мероприятия в рамках областной акции «Искры Победы». По инициативе ветеранов Центр патриотического воспитания подготовил видеоролики, где на мемориальном ансамбле новосибирского Монумента Славы отображаются фотографии, видео, данные о понесенных сибиряками потерях. Особенность видеороликов в том, что в них есть общая часть и блок, касающийся каждого конкретного района, чтобы донести до жителей информацию именно об их героях, о том, что пришлось пережить именно их дедам и прадедам.

Видеоролики с данными по каждому району передали в местные администрации и с помощью проектора показали зрителям под открытым небом 8 мая ровно в 22.00.

Проект «Искры Победы» решили провести вместе с акцией «Свеча памяти». Фото: пресс-служба ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

- Этот областной проект мы провели впервые. Для каждого района подготовили видеоконтент с данными, которые отражали вклад местных жителей в приближение Победы. Было решено приурочить старт проекта к известной всероссийской акции «Свеча памяти», которая в большинстве регионов России проходит 22 июня. Так сложилось, что в Новосибирске «Свеча памяти» уже много лет проходит не в июне, а 8 мая, накануне Дня Победы. Это красивая, душевная акция, которая нашла отклик в сердцах новосибирцев. В этом году впервые к ней примкнули все муниципалитеты Новосибирской области, и 8 мая в 22.00 на монументах и памятных районных мемориалах зажигались свечи и лампадки. Конечно, все мероприятия проводились со строгим соблюдением правил безопасности. В это же время для местных жителей и гостей области продемонстрировали подготовленный видеоконтент, - комментирует директор ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Алла Данилевская. По ее словам, подача в таком формате помогает доступно и проникновенно донести информацию о подвиге наших предков и до молодежи, и до самых маленьких ребятишек.

МИНУТА МОЛЧАНИЯ

Видеоконтент транслировали на фасады зданий, специально установленные экраны, пилоны - в каждом муниципальном районе и городском округе подошли к этому вопросу творчески.

В этом году все районы Новосибирской области присоединились к акциям «Свеча памяти» и «Искры Победы». Фото: пресс-служба ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В начале видеоролика по звездному небу с потрескиванием пролетают горящие искры, подсвечивая каменные мемориалы. Под тихие звуки «Грез» Шумана звучат слова: «Товарищи! Мы обращаемся к сердцу вашему, к памяти вашей. Вспомним тех, кто не вернулся с войны, кто не дошел с нами до Дня Победы. Нет семьи, которая не потеряла бы отца или брата, сына, сестру, дочь. Нет дома, которого не коснулось бы военное горе. У каждого свой счет к войне…» - это текст передачи «Минута молчания» в изначальной редакции 1965 года. Тогда на Центральном телевидении долго думали, как ознаменовать 20-летие Победы, в результате чего родились пронзительные слова Минуты молчания. Запись текста подготовили для радио и для телевидения. По воспоминаниям тележурналиста Ираны Казаковой, которая принимала участие в работе над Минутой молчания, во время трансляции этой записи у уличных репродукторов стояли толпы. Останавливались автобусы и троллейбусы, люди выходили и присоединялись к слушающим.

Во второй части видеоролика от Центра патриотического воспитания звучит не только та самая советская молитва. В нем зрители видят вклад нашей области в приближение общей Победы: в годы Великой Отечественной войны из Новосибирской области на фронт ушло более 700 тысяч человек. Более 100 тысяч человек из ушедших на фронт были в возрасте 18 лет. Погибли, умерли от ран, пропали без вести более 200 тысяч новосибирцев. На пилонах Монумента Славы нанесено 30 266 имен наших земляков - это 1/20 часть всех ушедших на фронт.

В Краснообске посмотреть «Искры Победы» пришли взрослые с детьми, подростки, многие принесли с собой портреты родственников. Фото: пресс-служба ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В рамках акции зрители Краснообска узнали, что на территории Новосибирской области за время войны было сформировано 14 дивизий и бригад, 22 части и 70 подразделений, а число фронтовиков, получивших звание героя Советского Союза, составило 353 человека.

Если у вас не получилось попасть на «Искры Победы», не пропустите это мероприятие в следующем году, потому что оно действительно необычное, цепляющее и красивое.