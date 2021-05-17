Жителей России научат работать на компьютере

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Занятия проведут «цифровые кураторы» - люди, прошедшие специализированную подготовку. Вход на мероприятия свободный, участие бесплатное. Проект продлится до 10 июня 2021 года.

Российским обществом «Знание» на конкурсной основе отобраны 26 регионов для участия в федеральном проекте «Организация и проведение просветительских мастер-классов для повышения цифровой грамотности населения». Мастер-классы должны помочь в решении одной из главных проблем цифровой трансформации общества - формировании у широких слоев населения прикладных навыков для жизни и работы в цифровой среде.

До 10 июня в каждом регионе-участнике проведут 24 мастер-класса. Вход на мероприятия свободный, участие бесплатное.

Занятия позволят развить базовые навыки работы на компьютере и гаджетах и углубить продвинутые. Знакомство с особенностями операционных систем, использование государственных порталов и сервисов, установка и удаление программ, работа с почтовыми сервисами, создание презентаций, безопасный подбор логинов и паролей, использование кредитных карт в интернет-пространстве - таков неполный перечень доступных тем. Жители могут сами решить, посетить все занятия или выбрать наиболее полезные для решения личных задач.

Список мастер-классов постоянно обновляется и доступен на портале Российского общества «Знание» www.znanierussia.ru в разделе «Мероприятия».

Для проведения занятий с жителями в каждом регионе отобрали 12 просветителей. Среди них учителя информатики, эксперты по информационной безопасности и другие представители цифровых специальностей. По условию проекта они успешно освоили еще одну профессию: «консультант в области развития цифровой грамотности населения «Цифровой куратор» (квалификация 5-го уровня). Бесплатное обучение проводилось в Сетевом университете «Знание». Участников познакомили с физиологическими и психологическими особенностями различных категорий населения, обеспечили актуальными методическими материалами.

Председатель Российского общества «Знание», заместитель председателя комитета Государственной думы ФС РФ по образованию и науке Любовь Духанина:

- Цифровая трансформация общества невозможна без формирования у населения цифровых навыков. Какой смысл создавать цифровые продукты, если люди не умеют ими пользоваться?

Изображение Gerd Altmann с сайта <a href="https://pixabay.com/ru/?utm_source=link-attribution&ut

СПРАВКА «КП»

Перечень регионов - участников проекта

• Республика Алтай

• Республика Башкортостан

• Республика Бурятия

• Республика Кабардино-Балкария

• Республика Калмыкия

• Республика Мордовия

• Ивановская область

• Волгоградская область

• Вологодская область

• Костромская область

• Ленинградская область

• Липецкая область

• Мурманская область

• Новгородская область

• Новосибирская область

• Ростовская область

• Рязанская область

• Самарская область

• Саратовская область

• Челябинская область

• Ярославская область

• Забайкальский край

• Краснодарский край

• Красноярский край

• Ставропольский край

• г. Севастополь

Проект «Организация и проведение просветительских мастер-классов для повышения цифровой грамотности населения» впервые был реализован Российским обществом «Знание» в 2020 году. Тогда в нем приняли участие 23 региона. Проведено 552 просветительских мастер-класса. Решение о продолжении проекта в 2021 году основывалось на положительных отзывах участников прошлого года.

Непосредственными координаторами проекта в регионах являются региональные отделения Российского общества «Знание».

Профессия «консультант в области развития цифровой грамотности населения «Цифровой куратор» была внесена в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 2 июля 2013 года № 513 в 2018 году по инициативе Российского общества «Знание» - базовой организации Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования.

Профессия «Цифровой куратор», созданная благодаря Российскому обществу «Знание», стала первой и пока единственной в России профессией цифровой экономики.

КОНТАКТЫ

• Главный менеджер департамента просветительских проектов Российского общества «Знание» Александр Дмитриевич Борисов - тел. 8-903-533-33-23, borisov@znanie-russia.ru

• Председатель Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» Галина Борисовна Гриднева - тел. 8-913-912-41-68, 20000030@mail.ru

• Директор филиала Общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в НСО Лариса Васильевна Порунова - тел. 8-913-382-34-28, porunova88@yandex.ru