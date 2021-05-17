Сторонники партии «Новые люди» высадили 5 тысяч саженцев сосен под Новосибирском

Фото: партия «Новые люди».

Экологическую инициативу партийцы анонсировали в социальных сетях. В итоге желающих поучаствовать в озеленении региона оказалось настолько много, что потребовалось два автобуса, чтобы доставить волонтеров на место посадки. Присоединились к акции и депутаты фракции «Новые люди» в Законодательном собрании Новосибирской области.

Фото: партия «Новые люди».

- Состав участников был самый разный - к нам пришли добровольцы в возрасте от 18 до 70 лет. Это еще раз доказывает, что в Новосибирске живут неравнодушные люди, которые не только хотят сделать город и область комфортнее, но и готовы сами над этим работать. Мы рады, что нам удалось собрать этих людей, - рассказывает секретарь регионального отделения партии «Новые люди», депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Карасева.

Кроме того, Новые люди передали саженцы всем желающим посадить их во дворе или на даче: таких обращений поступило около 200.

Фото: партия «Новые люди».

Подобные акции партия «Новые люди» провела по всей России, высадив в общей сложности несколько сотен тысяч деревьев в городах и поселках.

Экологическая проблематика занимает важную часть повестки Новых людей. Партия последовательно выступает за то, что предприятия, вредящие здоровью россиян, обязаны снизить вредное влияние: либо модернизировать производство, либо закрыться. Кроме того, Новые люди выступают за раздельный сбор и переработку отходов, увеличение зеленых поясов городов России, в том числе Новосибирска.

Фото: партия «Новые люди».

Партия «Новые люди» организована в марте прошлого года. Ее основателем стал предприниматель, основатель фирмы «Фаберлик» Алексей Нечаев. На выборах в сентябре прошлого года партия прошла в законодательные собрания четырех регионов: помимо Новосибирской, это Костромская, Калужская и Рязанская области. В среднем партия набрала по 7 - 8% голосов.

На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму Новые люди выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.