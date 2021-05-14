«Найду тебя и убью!»: клиент устроил истерику в новосибирском ресторане, отказываясь оплачивать счет

Фото предоставлено пресс-службой АБ ГВАРДИЯ

«Найду тебя и убью!» - заявил бойцу группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ молодой мужчина крепкого телосложения и в подтверждение своих слов сфотографировал охранника на телефон. Инцидент произошел 13 мая в городе Новосибирске.

75-й экипаж ГБР ГВАРДИИ, дежуривший в Центральном районе города, получил сигнал тревоги в 13.15. Тревожная кнопка была нажата в ресторане, расположенном на Красном проспекте. Прибывших через 5 минут охранников встречала администратор. Она пояснила, что нетрезвый клиент отказывается оплатить счет 3000 рублей из-за отсутствия денег.

Бойцы ГБР могли бы сразу задержать должника и передать его для дальнейшего разбирательства в полицию, но отнеслись к сложившейся ситуации с пониманием и предложили мужчине поискать денег у знакомых.

Гость ресторана принялся обзванивать приятелей. Вероятно, желающих оплатить его счет было немного: мужчина заметно нервничал, в разговоре часто переходил на громкий крик и мат, за что получил от охранника замечание. Разозлившись еще больше, клиент сфотографировал бойца ГБР на телефон, пригрозив: «Найду тебя и убью!»

Невзирая на угрозы, «гвардейцы» дождались момента, когда мужчина получит деньги и рассчитается с рестораном, после чего задержали нарушителя общественного порядка и передали в Центральный отдел полиции.