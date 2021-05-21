Такса по кличке Опер помогла найти родителей двухлетней девочки, которая потерялась в Новосибирске

Опер живет в этой семье уже 7 месяцев. Фото: Анна ПАШАГИНА/Ольга САГАН

История, достойная экранизации, произошла сегодня утром, 21 мая, в многоэтажке по улице В. Потылицина.

Жильцы обычной городской десятиэтажной панельки в Октябрьском районе сплотились в одну команду. Всем домом они пытались найти родителей двухлетней малышки, которую одна из соседок случайно встретила в подъезде. Ребенок стоял в одной майке, кроссовках и громко плакал. Найти маму «потеряшки» помогли не только усилия местных жителей, но и черная такса с полицейской кличкой Опер. Как пес помог ребенку, узнавала корреспондент КП-Новосибирск.

НАДЕЖНЫЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ

Опер появился в семье Ксении и ее молодого человека Димы 7 месяцев назад. Маленькая черная такса быстро полюбилась всем, особенно детям. Малыши дружно таскали пса за хвост, играли с ним в мяч и догонялки. Двухлетняя Лена*, как самая младшая в семье, пользовалась у Опера приоритетом. Активный ребенок за компанию с питомцем часто гулял во дворе, тем более что до недавних пор семья жила в деревенском частном доме. Там у Лены и Опера было вдоволь места для забав.

— Они не расстаются друг с другом. Даже спят на кровати вместе. Лена часто выходит в ограду гулять самостоятельно, а он от нее ни на шаг не отступает. В Новосибирск мы переехали недавно: в доме идет ремонт, поэтому какое-то время решили пожить в городе. Мы с мужем быстро адаптировались к квартире, а вот детям свободы явно не хватает, им трудно объяснить, что тут не село, а город и много опасностей, — рассказала КП-Новосибирск Ксения, мама Лены.

Утром 21 мая Ксения спала после ночной смены (молодая мама работает в такси. — Ред.), а Дмитрий уехал по делам. Малышка проснулась и по привычке решила выйти во двор. Она обулась, без труда открыла защелку на двери и уверенно отправилась вниз по лестнице.

Опер тут же заподозрил что-то неладное. Выйдя в коридор, он увидел открытую входную дверь и не обнаружил дома юную хозяйку. Пес заволновался и рванул что есть мочи на ее поиски. Ему удалось настигнуть девочку уже на первом этаже.

«СТОЯЛА РАСТРЕПАННАЯ И ПЛАКАЛА»

На первом этаже маленькую Лену и обнаружила соседка. Ее дочка возвращалась из школы и обратила внимание на кроху. Лена стояла растрепанная, без штанов, в растянутой красной майке и кроссовках. А еще она горько плакала.

— Я взяла ее за руку и отвела в квартиру, а щенок сначала сунулся за нами, но потом рванул на улицу. Когда мы зашли, малышка перестала плакать и согласилась поесть, — поделилась с КП-Новосибирск Юлия, соседка Лены.

Первым делом женщина пошла по квартирам, пытаясь найти родителей ребенка. Обошла четыре этажа, но без результатов. Семья в доме новая, и мало кто знал, где она живет. Соседи тоже стали активно подключаться к этой истории, писать в общедомовой чат, искать родителей вокруг дома. Юлия даже выложила в социальные сети пост с фотографией Лены.

Пост о девочке разместили в социальных сетях. Фото: скриншот из социальных сетей.

— Прошел уже час поисков, и я позвонила в 112, вызвала полицию. Нужно было, чтобы уже они подключались, — добавляет сибирячка.

ОПЕР ВЗЯЛ СЛЕД

Пока потерявшаяся Лена играла с соседскими детьми, а полдома участвовали в поисковой операции, четвероногий Опер носился по двору, пытаясь взять след и найти свою маленькую хозяйку. Пес был в панике и не понимал, что ему делать, куда бежать. В этот момент собаку заметила жительница дома Ольга. Она подумала, что пес потерялся, и взяла его к себе в квартиру.

«Эй, я ищу девочку и ее родителей! Не трогай меня!» — объяснял на своем собачьем языке Опер и вырывался изо всех сил. Но человек его не понял.

— Дома я надела на него шлейку, пыталась сфотографировать. Но щенок так вертелся, что кадры получились плохими. В итоге я выложила пост в социальные сети и оставила свой номер телефона, — говорит Ольга.

В интернете кто-то узнал песика и вспомнил, что видел его вместе с потерявшейся девочкой в подъезде.

Пост о потерявшейся собаке тоже разместили в социальных сетях. Фото: скриншот из социальных сетей.

В итоге обе женщины вышли на улицу, где Леночка и ее четвероногий друг снова встретились. Оказавшись на свободе, Опер опять принялся за поиски, вынюхивая знакомый запах старших хозяев. Через пару минут пес на своих коротких лапках рванул к молодому мужчине, который подходил к подъезду. Он громко залаял, подбежал к прохожему и завилял хвостом от радости. Сибирячки догадались, что пес встретил хозяина. Одна проблема устройства «потеряшки» уже отпала.

— Мы подошли к нему, а у мужчины очень удивленный вид и он глаз не сводит с ребенка, — описывает Юлия.

Сейчас ребенок находится дома. Фото: Анна ПАШАГИНА

Малышка обрадовалась этой встрече еще больше, чем ее питомец. Девочка узнала родного человека. Довольные Дмитрий, Лена и верный пес вместе ушли домой. Там они разбудили крепко спящую маму, рассказали ей о приключении со счастливым концом и облегченно вздохнули.

— Хорошо, что Опер был рядом с дочкой почти все это время, иначе она еще больше испугалась бы. Теперь придется поставить на дверь еще одну защелку, чтобы Лена больше никуда от нас не сбегала. А щенку сегодня полагаются вкусняшки за бдительность и верность, — заверила мама девочки.

* Имя изменено.

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