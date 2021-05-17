Последние новости Новосибирска на 17 мая 2021 года: новосибирские ветеринары спасают сервала с «хрустальной болезнью», мать 10 детей позвали на ток-шоу

Кошке уже сделали несколько операций. Фото: Фото: предоставлено Татьяной Вершовой
Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 мая 2021 года : читайтенашу подборку и будьте в курсе последних событий.
НОВОСИБИРСКИЕ ВЕТЕРИНАРЫ СПАСАЮТ СЕРВАЛА С «ХРУСТАЛЬНОЙ БОЛЕЗНЬЮ»
Новосибирские ветеринары спасают сервала Тиффани с «хрустальной болезнью». Проблемы у кошки появились после Нового года — она сломала обе задние лапы. Московские врачи предложили ампутацию. Побороться за жизнь и здоровье животного решили сибирские ветеринары.
НОВОСИБИРЦЫ ПОЙМАЛИ ПОЛЕВУЮ МЫШЬ В ЛЕСУ
Новосибирские грибники поймали полевую мышь в лесу. Животное быстро привыкло к рукам и легко давало себя погладить. Сибиряки показали ее детям и отпустили мышку на волю.
МАТЬ 10 ДЕТЕЙ ПРИГЛАСИЛИ НА ТОК-ШОУ
Оксану Усову, мать 10 детей, пригласили на передачу «Мужское. Женское». Женщине предложили рассказать о пособиях.
— Затронут тему онкологии у моего ребенка — тоже обсудим. Я готова, — говорит Оксана в своем блоге в «Инстаграм».
НОВОСИБИРСКАЯ ПРОКУРАТУРА ОШТРАФОВАЛА СИЗО-1 ИЗ-ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
Новосибирская прокуратура пришла с проверкой в СИЗО-1. Об этом они сообщили на официальном сайте.
— Проверка проводилась совместно с Роспотребнадзором. В продовольственном складе учреждения хранились мясная и молочная продукция, а также куриные яйца, на которые отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
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