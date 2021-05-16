Последние новости Новосибирска на 16 мая 2021 года: с пенсионера требуют 31 миллион за сгоревшие дачи, мошенники воруют со старых телефонных номеров

Пожар уничтожил 63 участка. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

65-ЛЕТНЕГО ДВОРНИКА СУДЯТ ЗА СГОРЕВШИЕ ДАЧИ

Пожилого сибиряка обвиняют в том, что по его вине сгорели 63 дачи. Версия следствия такова: во время пала травы пламя сначала перекинулось на соседний участок, а потом - через железнодорожны пути. Но сын пожилого пенсионера уверяет, что ветер дул в другом направлении и искра не могла перекинуться.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЛА «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

В этом году новосибирцам повезло - «Ночь музеев» прошла в обычном формате. Если вы все пропустили и не видели Леню Голубкова, ретро-авто и ярмарку в стиле Ново-Николаевска - посмотрите наши фото.

МОШЕННИКИ ДУРЯТ С ПОМОЩЬЮ СТАРЫХ НОМЕРОВ

Схема у жуликов проста: мошенник покупает сим-карты с абонентскими номерами, которые ранее принадлежали другим людям и к которым была подключена услуга «Мобильный банк». Затем отправляет сообщения на короткий номер банка и восстанавливает подключение к данной услуге.

СИБИРЯК ОТРЕКСЯ ОТ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ РАЗВОДА

Скандальный пост мужчина разместил в соцсети после развода. Написал, что хочет отказаться от детей после расставания с бывшей женой и не намерен платить алименты. Комментаторы его осудили и попытались вразумить.

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