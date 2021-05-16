Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Еще
Общество16 мая 2021 3:00

Последние новости Новосибирска на 16 мая 2021 года: с пенсионера требуют 31 миллион за сгоревшие дачи, мошенники воруют со старых телефонных номеров

Рассказываем последние новости Новосибирска на 16 мая 2021 года
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар уничтожил 63 участка. Фото: личный архив.

Пожар уничтожил 63 участка. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

65-ЛЕТНЕГО ДВОРНИКА СУДЯТ ЗА СГОРЕВШИЕ ДАЧИ

Пожилого сибиряка обвиняют в том, что по его вине сгорели 63 дачи. Версия следствия такова: во время пала травы пламя сначала перекинулось на соседний участок, а потом - через железнодорожны пути. Но сын пожилого пенсионера уверяет, что ветер дул в другом направлении и искра не могла перекинуться.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЛА «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

В этом году новосибирцам повезло - «Ночь музеев» прошла в обычном формате. Если вы все пропустили и не видели Леню Голубкова, ретро-авто и ярмарку в стиле Ново-Николаевска - посмотрите наши фото.

МОШЕННИКИ ДУРЯТ С ПОМОЩЬЮ СТАРЫХ НОМЕРОВ

Схема у жуликов проста: мошенник покупает сим-карты с абонентскими номерами, которые ранее принадлежали другим людям и к которым была подключена услуга «Мобильный банк». Затем отправляет сообщения на короткий номер банка и восстанавливает подключение к данной услуге.

СИБИРЯК ОТРЕКСЯ ОТ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ РАЗВОДА

Скандальный пост мужчина разместил в соцсети после развода. Написал, что хочет отказаться от детей после расставания с бывшей женой и не намерен платить алименты. Комментаторы его осудили и попытались вразумить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

КАРТИНА ДНЯ