ГИТИС и МТС проведут онлайн-кастинг для юных талантов Новосибирской области

ГИТИС. Фото: gazeta-licey.ru

Об этом сообщает директор филиала МТС в Новосибирске Александр Соловенчук. Самые достойные кандидаты по итогам работы онлайн-приемной могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Предварительные онлайн-прослушивания на актерский факультет ГИТИСа будут проходить 26 мая с 12.00 до 19.00 часов. На виртуальный просмотр к мастерам ГИТИСа приглашаются ребята, которые планируют в этом году поступить в театральный ВУЗ и связать свою жизнь со сценой. Оценивать поступающих будут мастера курса актерского факультета ГИТИСа: кинорежиссер, сценарист Назарова Наталья и актер театра и кино Назаров Геннадий.

Для участия обязательна регистрация по ссылке. После регистрации каждый участник получит приглашение на консультацию, инструкцию по подключению к ней, а также индивидуальное время для прослушиваний. Для показа нужно подготовить обязательную программу - стихотворение, басню, отрывок из прозы, вокальный и танцевальный номера. Участие в проекте бесплатное, количество участников ограничено. На выступление каждого абитуриента выделяется 10 минут. Во время прослушивания необходимо убедиться в надежности интернет-соединения.

Кроме того, перед началом прослушивания с 10.00 до 11.00 часов Наталья и Геннадий Назаровы проведут онлайн-консультацию. Она ориентирована на ребят в возрасте от 15 лет, которые занимаются в театральных школах, кружках и студиях Новосибирской области - всех, кто хотел бы усовершенствовать свои навыки актерского мастерства, а также на абитуриентов, принимающих участие в просмотре.

- В общем, чтобы попробовать себя на наличие таланта, не нужно покупать билеты и лететь в Москву. И даже не нужно выходить из своего дома! Достаточно камеры, интернета и - хорошей программы, чтобы удивить преподавателей своим талантом, - написал в аккаунте Александр Соловенчук.

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева подчеркнула, что в Новосибирской области много талантливых ребят, которыми можно гордиться. И открытие онлайн-приемной крупнейшего театрального ВУЗа России позволит одаренным ребятам из городов и поселков области показать себя, не покидая региона.

Фото: компания «МТС».

Прослушивание в ГИТИС пройдет в рамках проекта «Поколение М» - комплексной благотворительной программы компании МТС. Проект реализуется в партнерстве с ведущими творческими объединениями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят.

Напомним, что уже более 40 новосибирских ребят получили признание своего таланта благодаря участию в конкурсах проекта «Поколения М». «Онлайн-приемная» ГИТИСА и МТС благодаря digital-инструментам проекта приблизят к мечте талантливых ребят из региона.

На виртуальной творческой площадке проекта - сайте pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявлять таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.