Народный мэр Сардана Авксентьева обсудит в Новосибирске проблемы местного самоуправления

Сардана Авксентьева. Фото: партия «Новые люди».

Здесь она встретится со сторонниками партии, проведет пресс-конференцию, а также поучаствует в круглом столе, посвященном проблемам местного самоуправления.

Как сделать работу муниципальных властей максимально открытой и эффективной? Чем избранный мэр отличается от назначенного сити-менеджера? Эти вопросы Сардана Владимировна обсудит с депутатами, общественниками, представителями научного сообщества и администрации.

- Я сосредотачиваю внимание на вопросах бюджета, связанных с налогообложением. Меня очень беспокоит состояние муниципалитетов. Голь и нищета - денег не хватает. И при этом масса задач, которые непосредственно сказываются на уровне жизни и настроении людей. У муниципалитетов очень много полномочий, но совсем нет средств, - подчеркивает Сардана Авксентьева.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

О своем решении баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди» Сардана Авксентьева объявила в конце апреля. Тогда же она стала советником лидера партии Алексея Нечаева по работе с регионами.

Повестка, с которой Сардана Владимировна приезжает в Новосибирск, созвучна работе местного отделения партии. Так, несколько недель назад глава фракции «Новые люди» в областном Заксобрании Дарья Карасева выступила с инициативой ввести механизмы общественного контроля за деятельностью мэров - вплоть до возможности отставки. Об этом она сказала на заседании, посвященном извечной проблеме Новосибирска - ремонту дорог.

Дарья Карасева. Фото: партия «Новые люди».

- Новосибирск - один из немногих городов России, где сохранились прямые выборы мэра. Это говорит о высокой политической культуре его жителей. Эту демократическую традицию нужно не только сохранить, но и расширить. Депутаты и мэр должны быть в ответе перед теми, кто за них проголосовал. И чувствовать эту ответственность каждый день, а не только перед выборами, - сказала Дарья Карасева.