Уютная Вселенная или большой неудобный сарай: выбираем квартиру в Новосибирске

Фото: ГК «Расцветай».

Традиционно на рынке недвижимости в продажах лидируют однокомнатные квартиры. И главная причина этого - их цена. Однако такая покупка нередко становится только стартом: люди все равно со временем стремятся к комфорту, расширяя свое жилое пространство. Трехкомнатная квартира пока остается эталоном оптимального по комфорту жилья. И самое интересное в том, что такое жилье дороже только на первый взгляд. Ведь квадратный метр в «трешке» выходит все же дешевле, чем в «двушке», как раз за счет большой площади.

- Рост цены на небольшие квартиры подогревает инвестиционный спрос, это естественный для рынка процесс, - констатирует аналитик проекта «Расцветай.Онлайн». - Квартиры большей площади в пересчете на «квадрат» стоят дешевле и дорожают на уровне выше инфляции.

СКРЫТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ-СТУДИИ

Особенно интересен актуальный в последнее время вариант трехкомнатной квартиры-студии. Это квартира с двумя жилыми комнатами и кухней-гостиной.

Фото: ГК «Расцветай».

- Вариант трехкомнатной квартиры-студии довольно популярен сейчас из-за того, что каждый человек хочет сэкономить, и это нормально. Хочется иметь свою спальню и детскую. При этом остается третья комната: кухня-гостиная. Чаще всего такие квартиры покупают молодые семьи с одним ребенком, потому что тогда у каждого свой отдельный мирок - своя комната. И есть общее место для встречи и отдыха - гостиная. Каждый человек - это отдельный мир, отдельная Вселенная. При проектировании дизайна мы учитываем пожелания всех членов семьи. И стоит отметить, что лучше сэкономить на покупке квартиры, чем на дизайне. Мы устали повторять людям: «Зачем вы покупаете эти 100 «квадратов», а потом у вас не остается денег на ремонт и вы живете в сарае? В большом, неудобном сарае. Лучше купить квартиру меньшей площади и обратиться к дизайнеру. Лучше возьмите 70 «квадратов», а остальные деньги потратьте на ремонт и с помощью дизайнера создайте свой мир, куда вы будете приходить и отдыхать», - говорят дизайнеры.

Дизайнеры подметили, что грамотные планировки в «трешках» нередко отсекают лишние конфликты в семье. Например, два санузла - это очень удобно, ведь домочадцы не стоят в очереди к туалету, нет битв за то, кто первым идет принимать душ. Нет лишних претензий и поводов для ссор. Потому что дома надо жить, отдыхать и радоваться, переживаний и стычек нам хватает и во внешнем мире.

ГДЕ РАСЦВЕТАЕТ ЖИЗНЬ

В трехкомнатных квартирах-студиях ЖК «Расцветай на Красном» есть все указанные выше преимущества. Еще остались в свободной продаже трешки-студии площадью 68,11 «квадрата». Застройщик уделяет внимание комфорту жильцов, поэтому здесь изначально запроектированы два больших санузла (4,98 и 3,6 кв. м). Кухню-гостиную площадью 17 квадратных метров можно разделить на отдельные зоны перегородкой или оставить большое визуальное пространство с условным зонированием. В хозяйской комнате достаточные площади для организации функциональной гардеробной. На лоджии с витражным остеклением можно организовать дополнительную площадь для созерцательного отдыха. Хозяйская и детская комнаты изолированы, а в прихожей и коридоре есть место под гардеробную для верхней одежды и обуви. В двух комнатах есть французские балконы.

Жилой комплекс расположен в 5 минутах ходьбы от площади Калинина и метро «Заельцовская». Это своеобразный «тихий центр», где жители находятся «и в тишине, и в людях». Рядом с ЖК обжитой район с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. В 15 минутах езды - ПКиО «Заельцовский парк», в 7 минутах езды - дендропарк для уютных прогулок и Новосибирский зоопарк. До центра города можно добраться за 10 минут. В шаговой доступности детские сады, центры развития, школы. В пределах квартала расположены гимназии, Сибирский кадетский корпус, спортивные центры, поликлиники, больницы, торговые центры, супермаркеты, аптеки, банки и кинотеатры.

Стройплощадка ЖК «Расцветай на Красном». Фото: ГК «Расцветай».

Каркас домов выполнен из монолитного железобетона с кирпичным заполнением. Наружные, внутренние стены и перегородки - из полнотелого керамического кирпича, это дает тепло и хорошую звукоизоляцию. Территория огорожена, есть видеонаблюдение, система противопожарной безопасности, охрана. Для безопасности жителей, особенно детей, реализована концепция двора без машин. Для автовладельцев - подземная парковка. «Трешки» продаются с предчистовой отделкой и остекленной лоджией, оштукатуренными стенами, фиброцементной стяжкой пола, установленными кашированными окнами, радиаторами и качественной входной дверью. На остекленных балконах предусмотрены решетки для наружных блоков кондиционеров.

ГК «Расцветай»

Центральный офис продаж: ул. Фрунзе, 228, офис 1,

тел. +7 (383) 255-88-22

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