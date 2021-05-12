Евгений Дормидонов: В обществе большой запрос на Новых людей

Евгений Дормидонов. Фото: партия «Новые люди».

Тем не менее на днях появилась информация, что Евгений Дормидонов станет кандидатом в депутаты Госдумы от партии «Новые люди». Евгений Александрович рассказал КП-Новосибирск, с чем связано его решение баллотироваться, почему присоединился к «Новым людям» и какие инициативы планирует продвигать.

- Евгений Александрович, ваше решение стать кандидатом оказалось довольно неожиданным. С чем связано ваше желание пойти в политику? Какие задачи вы перед собой ставите?

- Долгое время я занимался бизнесом и социальными проектами. Мне всегда было важно менять пространство вокруг, делать его более комфортным для жизни. Политика для меня - еще один способ помочь большему числу людей. Соответственно, победа на выборах становится не самоцелью, а дополнительным инструментом, чтобы масштабировать мою работу, вывести ее на новый уровень.

- Какие законодательные инициативы вы хотите продвинуть в парламенте?

- Направлений довольно много. В Новосибирске мы вплотную занимались проектами, связанными с повышением качества жизни, поддержкой малого и среднего бизнеса, реализовали ряд социальных инициатив. Этот опыт можно распространить и на другие регионы. Кроме того, ряд проектов связан с экологией. Угольная пыль должна остаться в прошлом, нам нужны газовые ТЭЦ: это позволит улучшить качество воздуха, которым мы дышим. Не секрет, что наше здоровье зависит от того, чем мы дышим, что едим и какую воду пьем. Много инициатив о популяризации здорового образа жизни, повышения уровня медицинского обслуживания граждан. Медицина нужна в регионах такого же уровня, как и в Москве, - эти направления всегда актуальны. Избрание депутатом поможет мне решать проблемы в этих и других сферах жизни более эффективно.

- Почему в качестве опоры вы выбрали партию «Новые люди»?

- Мне близки идеи, которые продвигает эта молодая партия. В частности, мне нравится идея Новых людей о том, что необходимо создать условия для роста доходов граждан, причем не только в столице, но и на местах.

Фото: партия «Новые люди».

- Можно ли назвать нынешнее политическое поле в России конкурентным? Нужна ли конкуренция российской политике в принципе?

- Здоровая конкуренция - это всегда залог развития. Одна из больших проблем современной политики - оторванность от реальной жизни и отсутствие новых идей. Старые партии отличаются друг от друга лишь на бумаге. Отсюда и стереотипы о том, что политикой у нас никто не интересуется. Опыт тех же Новых людей показывает, что если вернуть в политический процесс здоровую дискуссию по конкретным вопросам, то это поможет решать проблемы, а не закрывать на них глаза.

- Что вы хотите предпринять, чтобы конкуренции в политике было больше?

- Показать реальную работу. Не секрет, что сейчас некоторые депутаты появляются буквально из ниоткуда за несколько месяцев до выборов. Говорят красивые слова, а после голосования будто растворяются в воздухе. Этому нужно противопоставить ежедневный кропотливый труд, результаты которого увидит каждый человек.

- Можно ли считать политические партии социальным лифтом? Есть ли у людей желание работать в политике?

- Как я уже говорил, власть должна не превращаться в цель, а оставаться средством для того, чтобы менять мир вокруг. Я знаю немало людей, которые работают на благо Новосибирской области, занимаются благотворительностью, социальным бизнесом. При этом они держатся немного в стороне от политики. Задача состоит в том, чтобы привлечь в политический процесс неравнодушных людей. Не создавать препоны, а наоборот, помочь в работе.

- Чего, на ваш взгляд, сегодня хотят избиратели? Какие надежды возлагают на новые партии?

- Очень многие вообще не ходят на выборы, потому что не видят смысла. Одновременно в обществе очень серьезные запросы на обновление. Казалось бы, парадокс. Но на самом деле все логично: старые партии просто не отвечают современным запросам, они застряли в прошлом. Соответственно, в политике нужны Новые люди.

- На кого делает ставку партия «Новые люди»?

- На тех, кто хочет обновления. На тех, кто не доверяет никаким партиям или разочаровался в их деятельности. Пришло время, чтобы именно Новые люди получили свой голос во власти.