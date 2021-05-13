Последние новости Новосибирска на 13 мая 2021 года: школьница умерла на пустыре, восьмиклассница забеременела от соседа

В Новосибирской области за сутки произошло две громких истории, связанные со школьницами. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 мая 2021 года: все самое интересное - в нашем материале.

ВОСЬМИКЛАССНИЦА СОБИРАЕТСЯ ЗАМУЖ ЗА СОСЕДА ОТ КОТОРОГО ЗАБЕРЕМЕНЕЛА

В Новосибирской области школьница забеременела от 19-летнего соседа во время вечеринки у друзей. Парень позвал подружку замуж, и она согласна пойти в ЗАГС. Но отчим девочки категорически против брака и требует, чтобы жениха школьницы наказали. Сейчас в этой истории разбираются следователи.

ШЕСТИКЛАССНИЦА УМЕРЛА ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ ГАЗОМ

ЧП произошло в рабочем поселке Горный в Тогучинском районе: 13-девочка умерла в больнице после отравления газом. По одной из версий, шестиклассница находилась с друзьями в момент трагедии, ей вызвали скорую. Медики боролись за жизнь школьницы, но спасти ее не удалось. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье ст.109 ч.1 УК РФ — Причинение смерти по неосторожности.

В НОВОСИБИРСКЕ СПАСЕННЫЙ ПАЦИЕНТ ЖЕНИЛСЯ НА МЕДСЕСТРЕ

Новосибирская медсестра Валентина Губина нашла мужа среди своих пациентов. Ее будущий супруг - Александр - получил травму в спортзале: женщина поставила его на ноги за пять дней. После лечения парень пришел к ней с тортом, позвал на свидание. Счастливая история любви — в нашем материале.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ ДВА ЧАСА ЛОВИЛИ ПОНИ, КОТОРЫЙ УБЕЖАЛ ИЗ ПАРКА

В Искитиме пони, катавший в местном парке ребятишек, убежал и оказался во дворе многоэтажки. Там его и заметили местные жители. Два часа сибиряки бегали за животным, чтобы поймать его, в ход даже пошла бельевая веревка. К счастью, все закончилось хорошо: сейчас пони уже у своего хозяина.

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