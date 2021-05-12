Последние новости Новосибирска на 12 мая 2021 года: бывшего депутата горсовета зарезали, в убийстве автомобилистки подозревают девушку

Все важные события за сутки в одном материале. Фото: Андрей КОПАЛОВ/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 мая 2021 года: они, увы, не радуют. Обо всех самых важных событиях за минувшие сутки читайте в нашем материале.

УБИТ БЫВШИЙ ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА ИВАН МИТРЯШИН

В Новосибирске 10 мая убили бывшего депутата горсовета Ивана Митряшина: он умер в больнице после ножевого ранения. Инцидент произошел 10 мая. Как сообщает источник КП-Новосибирск Иван поругался во время застолья, началась потасовка. КП-Новосибирск выясняет все обстоятельства произошедшего. В причинах трагедии разбираются следователи.

ПОЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПОДОЗРЕВАЕМАЯ В УБИЙСТВЕ АВТОМОБИЛИСТКИ

В ноябре прошлого года пропала Татьяна Кучеева. Женщина уехала на своем автомобиле и бесследно исчезла. Потом ее тело нашли в лесополосе, полиция сразу же задержала подозреваемого в ее убийстве — им оказался работник СТО, ранее многократно судимый за кражи, разбои и угоны. И вот, просидев несколько месяцев в СИЗО, 27-летний парень сдал свою подругу и сообщницу — миловидную блондинку. Поклонница героини известного комикса про Харли Квин и Джокера помогла заманить Татьяну в квартиру, где сибирячку убили. Подозреваемым предъявлено обвинение сразу по двум статьям: за убийство и разбой, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

НА НОВОСИБИРСКОМ ИППОДРОМЕ ПРОИЗОШЛА ДРАКА ИЗ-ЗА ЛОШАДИ

В социальных сетях появился видеоролик, где, по словам его автора, замдиректора новосибирского ипподрома Сергей Ляховский бьет ногой парня по голове. Видео снимает девушка пострадавшего Екатерина Распутина. Как рассказала сибирячка, замдиректора ее обвинил в краже коня и долгах за коммуналку. Диалоги с ним вел ее парень. 7 мая, когда молодые люди приехали на ипподром посмотреть соревнования, то завязалась драка. Екатерина написала заявление в полицию.

УМЕР БОЛЬНОЙ РАКОМ СИБИРЯК, ПОТРАТИВШИЙ СОБРАННЫЕ НА ЛЕЧЕНИЕ ДЕНЬГИ НА ДРУГИХ ПАЦИЕНТОВ

Ушел из жизни новосибирский бизнесмен Виктор Ярославцев, которому в феврале этого года диагностировали рак. О смерти новосибирца в соцсетях написала его жена Юлия. Ранее КП-Новосибирск писала, что в конце апреля семья решила рассказать о своей беде, чтобы попросить молитвенную поддержку. По словам женщины, они получили колоссальный отклик. За несколько дней до Пасхи ему пришла на карту крупная сумма. Виктор собранные деньги потратил не на лекарства, а на тех, кто также борется с рнкологие

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