Последние новости Новосибирска на 11 мая 2021 года: сибирячка тащила за волосы свою дочь, школьница утонула в колодце

Следователи проверят мать, которая тащила дочку за волосы по улице. Фото: Андрей КОПАЛОВ/скриншот из видео

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 мая 2021 года: читайте, и будьте в курсе последних событий.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ МАТЬ ВОЛОКЛА ДОЧЬ ЗА ВОЛОСЫ ПО УЛИЦЕ

В социальных сетях активно обсуждают ролик, где мать тащит свою дочь за волосы по улице. ЧП произошло в городе Искитим. На кадрах видно, что обозленная сибирячка грубо тянет ребенка в сторону пешеходного перехода напротив отделения полиции. Девочка едва успевает перебирать ногами. В пресс-службе регионального ГУ МВД сказали, что в отношении мамы девочки составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Теперь ей грозит штраф в размере 500 рублей. Также этой историей заинтересовался Следственный комитет. Возможно, родительницу привлекут за истязание ребенка.

ПОД НОВОСИБИРСКОМ ШКОЛЬНИЦА УТОНУЛА В КОЛОДЦЕ

В Коченевском районе Новосибирской области 16-летняя девочка утонула в колодце. Она пошла набрать воды, подскользнулась и упала в него. Яма была сооружена из автомобильных покрышек. Выбраться самостоятельно из колодца школьница не смогла. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Отвечать придется родственникам девочки, которые сделали колодец из покрышек.

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ СПАСАЮТ ТРЕХЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА, УПАВШЕГО В ПРУД

Под Новосибирском малыш, оставшийся без присмотра родителей, упал в искусственный пруд и наглотался воды. Родители вовремя заметили, что ребенка не видно во дворе, они достали сына из водоема и вызвали медиков. Мальчика госпитализировали в детскую больницу. Он сейчас в коме и за его жизнь борются врачи.

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