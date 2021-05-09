Последние новости Новосибирска на 9 мая 2021 года: новосибирцы зажгли «Свечу памяти», сибирячка узнала правду о деде-фронтовике благодаря ясновидящей

Последние новости Новосибирска на 9 мая 2021 года. Фото: Светлана Шерстобоева // Алена Мартынова.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 мая 2021 года: читайте наш материал и будьте в курсе самых важных событий в городе.

НОВОСИБИРЦЫ ЗАЖГЛИ «СВЕЧУ ПАМЯТИ»

Сотни сибиряков собрались у Монумента Славы в субботу, 8 мая. Они зажгли свечи, чтобы почтить память погибших в ВОВ. В этом году, по информации регионального правительства, мероприятие прошло с соблюдением всех профилактических мер. Всего у монумента Славы собрались более 300 человек.

СИБИРЯЧКА БЛАГОДАРЯ ЯСНОВИДЯЩЕЙ УЗНАЛА ПРАВДУ О ДЕДЕ-ФРОНТОВИКЕ И НАШЛА РОДНЫХ

Бабушке сибирячки Светланы Шерстобоевой во время войны пришла похоронка на мужа. Она была уверена, что ее близкий человек погиб. А потом ее взрослая дочь встретила ясновидящую, которая сказала, что видит мужчину живым, в полосатой пижаме. Так у женщины появилась надежда, что отец не погиб на войне. Спустя годы выяснилось, что мужчина вернулся с фронта, не нашел свою супругу и женился во второй раз. В браке у него родились дети, с которыми ей и ее дочери Светлане удалось встретиться спустя годы. Выяснилось, что мужчина умер в 70-х годах, долгое время лежал в больнице и у него действительно была полосатая пижама.

ЧИСЛО ВОЗГОРАНИЙ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСТИГЛО РЕКОРДНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

В субботу, 8 мая, в ГУ МЧС по Новосибирской области прошло экстренное совещание из-за пожароопасной обстановки в регионе. Выяснилось, что за последние сутки число возгораний на территории региона достигло рекордных значений. Мероприятие прошло под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава области призвал усилить меры противопожарной безопасности, а сибиряков соблюдать нормы, действующие в рамках особого противопожарного режима.

ЖИТЕЛЬ ТОМСКА ИЗБИЛ ИНСПЕКТОРА ДПС В НОВОСИБИРСКЕ

34-летний томич напал на новосибирского гаишника из-за сделанного замечания в Новосибирске. Инспектор, патрулирующий улицы Ленинского района Новосибирска, увидел группу людей, нарушающих общественный порядок. Он сделал им замечание и вернулся в патрульный автомобиль. Жителя Томска это вывело из себя: он подошел к машине и через открытое окно минимум один раз ударил гаишника по лицу кулаком. В отношении дебошира возбудили уголовное дело, ведется расследование.

НОВОСИБИРЦЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ВЫСТРОИЛИ МАШИНЫ В ЦИФРУ 76

В субботу, 8 мая, жители Новосибирска подготовили оригинальное поздравление с Днем Победы. На парковке у ТЦ «Лента» на Бердском шоссе горожане выстроили автомобили в большую цифру 76. В акции приняли участие 13 машин.

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