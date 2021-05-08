Основатель детского фонда из Новосибирска Анастасия Хасанова может станть кандидатом от партии «Новые люди»

Анастасия Хасанова. Фото: партия «Новые люди».

В столице собрались 40 человек со всей России. Их ждут тренинги с лучшими медиаменеджерами и политтехнологами. В партии «Новые люди» подчёркивают, что намерены подготовить кандидатов, которые уже сейчас занимаются проблемами регионов. В Новосибирской области это многодетная мать Анастасия Хасанова, которая вместе с мужем создала благотворительный фонд «Будущее за детьми».

- Мы организуем спортивные соревнования, помогаем детям и родителям. В будущем планируем запустить образовательные курсы - в том числе и для ребят, которые пострадали от домашнего насилия. Мне очень близка повестка партии «Новые люди», касающаяся образования. Я уверена, что во всех регионах нужно обустраивать современные детские сады и школы, создавать условия, которые помогут ребёнку раскрыться. Это одна из главных задач, над которой мы будем работать вместе с Новыми людьми, - говорит Анастасия Хасанова.

Фото: партия «Новые люди».

Подобная ставка на представителей регионов, по мнению политологов, может укрепить позиции Новых людей за пределами Москвы.

- «Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы. Такая стратегия уже принесла партии победу в 2020 году на выборах в четыре региональных парламента. Тогда «Новые люди» взяли в среднем 7-8% голосов избирателей, а на выборах в Томске партия получила 15%. Очевидно, что «Новые люди» становятся политической силой, которая ориентируется на поиск региональных лидеров, а не федеральных медиаперсон, - считает политолог Валентин Бианки.

При этом Новые люди открыто заявляют, что строят партию прежде всего в регионах. Там же ищут кандидатов.

Фото: партия «Новые люди».

- Нас будут представлять свободные люди из регионов России, которые хотят реальных перемен в стране. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну, - заявил в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди».

До старта кампании в Госдуму ещё месяц, а Новые люди уже представляют своих кандидатов. На прошлой неделе СМИ сообщили о том, что народный мэр Сардана Авксентьева пойдет на выборы вместе с Новыми людьми. До этого о своем желании попасть в Госдуму от бирюзовой партии заявил бывший заместитель председателя партии Роста Александр Хуруджи.